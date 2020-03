Bei Unternehmensanleihen droht ein Crash

Auf der Suche nach mehr Zins sind viele bei schwachen Schuldnern eingestiegen. Das rächt sich jetzt.

Hohe Sicherheit ist uns wichtig. Darum halten wir nur Obligationen. Vor allem von Firmen, da sichere Staatsanleihen nichts abwerfen. Nun warnen viele vor einer Rezession. Was bedeutet das für unser Obligationen-Depot? P.F.

Ich würde das Obligationen-Portfolio kritisch überprüfen. Denn viele wiegen sich in der falschen Annahme, dass Anleihen im Gegensatz zu den Aktien, die sich wegen der Corona-Krise und dem Ölpreisschock auf wilden Achterbahnfahrten bewegen, kaum Risiken und Schwankungen ausgesetzt seien.

Eine Rezession schmälert die Verkäufe und Gewinne der Unternehmen. Kosten geraten noch genauer in den Blick – erst recht Kosten für Fremdkapital. Gleichzeitig sinkt in turbulenten Märkten die Risikoneigung der Investoren. Sicherheit gewinnt an Bedeutung. Deshalb sind viele Anleger bei Aktien und bei riskanten Anleihen auf Distanz gegangen.

Ein Konjunkturabschwung verschlechtert die Kreditqualität. Wenn es Unternehmen schlecht läuft und sie gleichzeitig auf hohen Schulden sitzen, riskiert man, dass diese die Zinskosten nicht mehr aufbringen können, und es droht im schlimmsten Fall ein Zusammenbruch des Schuldners.

In einer Rezession fordern Fremdkapitalgeber eher Schulden ein. Nicht alle Schuldner können aber ihre Kredite locker zurückzahlen. Mit einer Rezession, die angesichts der Corona-Krise droht, steigt die Gefahr von Zahlungsausfällen weltweit.

Stark zugenommen haben die Risiken bei Anleihen von Schuldnern mit einem schlechten Schuldnerrating. Wegen der rekordtiefen Zinsen und dem Anlagenotstand sind in den letzten Jahren immer mehr Investoren auf Schuldner mit tiefem Kreditrating ausgewichen.

Die gesunkene Schuldnerqualität in vielen Portfolios dürfte sich brutal rächen.

Top-Schuldner bringen meist keine Rendite mehr oder sogar eine Negativrendite wie etwa die Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Auch Obligationen von Top-Unternehmensschuldnern wie Nestlé oder Roche werfen kaum Rendite ab. Wenn man mit Anleihen in Franken, Euro oder Dollar doch noch etwas Rendite erzielen will, muss man Abstriche bei der Schuldnerqualität machen.

Das hat dazu geführt, dass in vielen Depots Anleihen von Schuldnern mit schwachem Kreditrating lagern. Bislang ging das gut, weil die Wirtschaft florierte. Doch im Zuge der zu erwartenden Rezession dürfte sich die gesunkene Schuldnerqualität in vielen Portfolios brutal rächen.

Besonders gefährdet sind sogenannte Junkbonds, also Schrottanleihen von riskanten Schuldnern. Die als «gefallene Engel» eingestuften Unternehmen dürften in einer Rezession Mühe haben, überhaupt noch neues Geld zu erhalten, und vonseiten der bisherigen Geldgeber unter Druck geraten.

Die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken hat viele Investoren blind gemacht für die Risiken.

Firmen mit schlechter Bonität könnte der Kredithahn zugedreht werden, weil Anleger weniger Risiken eingehen wollen. Die Risikoprämien, also der Risikoaufschlag, den die Obligationen einer bestimmten Schuldnerkategorie oder eines einzelnen Schuldners im Vergleich etwa zu sehr sicheren Staatsanleihen aufweisen, sind stark gestiegen. Bei einigen Firmen dürfte es zu Liquiditätsengpässen kommen.

Weitverbreitet sind auch Anleihen mit einer Bonitätsnote von BBB. Hier könnte eine Rezession zur Konsequenz haben, dass vermehrt BBB-Schuldner in das Segment der Non-Investment-Grade-Schuldner oder eben der «gefallenen Engel» abrutschen. In diesen spekulativen Bereich dürfen etwa Pensionskassen und viele andere institutionelle Investoren in der Regel nicht investieren. Hier sprechen wir von einem riesigen Segment von Anleihen und Schuldnern, die in Bedrängnis kommen könnten.

Das haben auch die Notenbanken erkannt. Ich zweifle aber, dass Sie mit ihren Massnahmen Verluste bei den vielen Unternehmensanleihen mit schwacher Qualität verhindern können. Eine Rezession führt zu Ratingrückstufungen vieler Schuldner, was wiederum Verkäufe von deren Anleihen auslöst.

Viele Unternehmen haben zu viel Fremdkapital aufgenommen. Kein Wunder: Das Geld ist so billig, und die Investoren haben ihnen trotz schwacher Bonität das Kapital fast nachgeworfen. Die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken hat viele Investoren blind gemacht für die Risiken.

Nun ändern sich die Zeiten brüsk. Es ist durchaus möglich, dass wir nach dem Corona-Crash bei den Aktien auch einen Crash bei den Junkbonds erleben werden, wie es ältere Anleger nach der Junkbond-Party 1987 erlebten.

Auch bei vielen Anleihen drohen heute hohe Verluste. Vermeiden kann man diese nur, wenn man sein Obligationendepot kritisch überprüft und sich von Anleihen von Schuldnern von tiefer Qualität rechtzeitig trennt.