Warum es unklug wäre, EU-Bürger vom Schweizer Finanzplatz auszusperren – als Gegenmassnahme für die Verweigerung der Börsenäquivalenz.

Die EU akzeptiert die Schweizer Börse nicht mehr als gleichwertig. Also stellt sich doch nun die Frage, ob wir auch den in der EU wohnenden Menschen den Zugang zu den Schweizer Banken erschweren wollen. Wieso sollen im Ausland wohnende Investoren Schweizer-Franken-Konten eröffnen und damit Druck auf unsere Währung ausüben dürfen? Auch Schweizer dürfen ja nicht überall Konten eröffnen. Die Negativzinsen bringen den verschuldeten Staaten und vor allem der Nationalbank Zinsgewinn. Diese Gewinne sollten versteuert werden. Die Rentner haben moralisch doch Anspruch darauf. R.S.

In Ihrer Frage gibt es mehrere Aspekte. Natürlich könnte die Schweiz den Zugang zum Finanzplatz für Bürger aus der EU und generell aus dem Ausland beschränken oder sogar blockieren. Die Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank sind indirekt eine solche Schranke: Indem die SNB Negativzinsen einführte, will sie den Franken besonders für Investoren aus dem Ausland weniger attraktiv machen.

Gerade in unsicheren Zeiten fliesst oft viel Geld in den Franken, da dieser als sicherer Hafen dient. Weil aber auf liquiden Mitteln in Franken Negativzinsen drohen, muss man sich als ausländischer Investor gut überlegen, ob es noch sinnvoll ist, in den Franken zu wechseln.

Darüber hinaus könnten die Schweizer Banken ausländischen Kunden eine Bankbeziehung ganz verweigern. Das machen viele Institute bereits. Allerdings nicht nur gegenüber EU-Bürgern, sondern generell gegenüber ausländischen Interessenten, die nicht alle Compliance-Regeln erfüllen. Das ist etwa dann der Fall, wenn für die Bank zu wenig klar ist, woher das Geld stammt oder ob es ordnungsgemäss versteuert ist.

Mit einer politischen Retourkutsche aufgrund der Verweigerung der Börsenäquivalenz hat das alles aber nichts zu tun. Vielmehr geht es um die Einhaltung der Geldwäscherei- und Steuerrichtlinien.

Wie ich auf meinem Blog schon mehrmals geschrieben hatte, halte ich die Verweigerung der Börsenäquivalenz durch die EU gegenüber der Schweiz für einen Affront und für nicht akzeptabel. Immerhin hat sich die Massnahme, mit der die EU die Schweiz zum Einlenken beim in breiten Kreisen stark umstrittenen Rahmenabkommen zwingen wollte, als unklug, mehr noch als kontraproduktiv erwiesen. Die Schweizer Börse profitiert nämlich von Mehrumsätzen.

Ebenso unklug wie die Massnahme der EU würde ich es indes finden, wenn die Schweiz den Banken vorschreiben würde, dass sie keine EU-Bürger mehr als Kunden akzeptieren dürfen. Das wäre nicht in unserem Interesse. Denn mit jenen ausländischen Kunden, welche alle Compliance-Regeln erfüllen und angenommen werden, verdienen unsere Banken jedes Jahr viel Geld, was uns im Inland Steuereinnahmen bringt und uns Arbeitsplätze sichert.

Ich finde es richtig, wenn der Bundesrat entschieden politisch gegen erpresserische und unfaire Methoden der EU wie die Verweigerung der Börsenäquivalenz vorgeht, aber die Unternehmen sollten davon nicht betroffen sein, da wir uns sonst wirtschaftlich schaden. Wirtschaft darf nicht Spielball der Politik werden. Dass bei solchen politischen Blockaden häufig die eigene Wirtschaft leidet, sehen wir derzeit auch beim Handelsstreit zwischen den USA und China, wo viele US-Firmen Nachteile in Kauf nehmen müssen.

Ein anderer Aspekt in Ihrer Frage beinhaltet die Verwendung der Gewinne aus den Negativzinsen der Nationalbank. Hier teile ich Ihre Meinung, dass die Negativzinsen, die als Abschreckung gegen zu viel Zuflüsse in den Schweizer Franken gedacht sind, in irgendeiner Form wiederum dem Schweizer Volk zugute kommen sollten, da wir auch die negativen Folgen tragen, indem man auf dem Sparbatzen nichts mehr bekommt und die Altersvorsorge darunter leidet.

Daher würde ich es begrüssen, wenn wenigstens die Negativzinsen in die AHV fliessen würden. Immerhin liefert die SNB einen Teil ihrer Gewinne an die Kantone ab. Solange die Negativzinsen aber einfach bei der SNB bleiben, sind sie für uns Schweizer faktisch eine zusätzliche Steuer, was nicht akzeptabel ist.

Darum würde ich es unterstützen, wenn die SNB die von ihr eingenommenen Negativzinsen an die AHV zurückzahlen müsste, was so allen einen Nutzen brächte und den Schaden bei der Vorsorge wenigstens teilweise kompensieren würde.