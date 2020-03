Das Coronavirus wird die Weltwirtschaft belasten, Wertpapiere bleiben unter Druck – doch überstürzt handeln bringt wenig.

Die Börsen sind wegen Corona-Sorgen eingebrochen. Nun mache auch ich mir Sorgen, weil meine Aktien gesunken sind. Soll ich alles verkaufen? Vielleicht wird es ja noch schlimmer? D.J.

Ich teile Ihre Meinung, dass sich die Stimmung an den Aktienmärkten noch mehr eintrüben kann. Zwar haben wir eine erste Korrektur gesehen. Ob die Kurse noch weiter sinken, hängt davon ab, wie lange die Epidemie in den nächsten Wochen und Monaten andauert und wie stark sie sich weltweit weiter ausbreitet.

Bereits sind die Lieferketten für viele Unternehmen beeinträchtigt. Je länger die chinesische Lungenkrankheit die Gesellschaft in Banne hält, desto mehr dürften auch das Investitionsverhalten der Unternehmen, deren Verkäufe und das Konsumentenvertrauen leiden.

Sicher ist, dass das Coronavirus in den Quartalsergebnissen vieler Börsenfirmen negative Spuren hinterlassen wird. Bisher hoffen die Anleger darauf, dass wegen der Krankheit ausgebliebene Verkäufe später im zweiten Quartal nachgeholt werden. Das mag bei einigen Produkten der Fall sein, nicht aber bei allen. Wenn etwa Reisen abgesagt wurden, besteht keine Garantie, dass diese einfach später nachgeholt werden.

Lange Zeit war die Krankheit bei uns nur ein Unsicherheitsfaktor, der in erster Linie psychologische Wirkung zeigte. Inzwischen hat das Virus konkrete Folgen für die Wirtschaft. Die Weltwirtschaft dürfte sich deswegen verlangsamen, was zu einem heiklen Zeitpunkt kommt, da die Konjunktur ohnehin schon etwas schwächelte. Die erhoffte Erholung der Weltwirtschaft ist abgesagt.

Prompt haben grosse US-Börsenfirmen wie Microsoft, Mastercard, Apple oder Macy’s, aber auch europäische Gesellschaften wie Danone, Schindler, Straumann, Sika oder Sulzer vor negativen Auswirkungen der Krankheiten auf Ihr Geschäft gewarnt. Dabei wird es nicht bleiben. Viele weitere Firmen werden noch Umsatz- und später wohl auch Gewinnwarnungen herausgeben.

Falls sich diese Warnungen bewahrheiten und mit den Quartalszahlen sichtbar werden, könnten die Kurse erneut ins Rutschen kommen, zumal die Aktien zuvor nach der langen Hausse zum Teil übertriebene Bewertungen erreichten.

Das Coronavirus und seine schnelle Ausbreitung bleiben weiterhin das beherrschende Thema an der Börse, nachdem es mittlerweile sowohl in der Schweiz als auch in Europa aufgetreten ist. Immerhin kann es auch positive Überraschungen geben, falls sich bei einigen Unternehmen die negativen Erwartungen wegen des Coronavirus nicht oder nicht im befürchteten Ausmass einstellen.

Da die Lungenkrankheit nicht der einzige Unsicherheitsfaktor ist, sondern mit der Konjunkturabschwächung, den globalen Schuldenbergen, den internationalen Handelskonflikten und vielen geopolitischen Gefahren weitere Risiken dazukommen, dürfte es im laufenden Jahr wohl zu weiteren mehr oder weniger heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten kommen.

Immerhin kann man davon ausgehen, dass die Notenbanken die Märkte erneut mit viel billigem Geld fluten werden und die Zinsen rekordtief bleiben. Ich zweifle aber, ob das genügt, um die Märkte nachhaltig zu beruhigen, zumal die Möglichkeiten der Notenbanken immer mehr abnehmen.

Trotzdem würde ich jetzt nicht einfach blind alle Aktien verkaufen. Panik ist an der Börse nie ein guter Ratgeber. Vorausgesetzt, der Aktienanteil in Ihrem Portfolio entspricht nach wie vor Ihrer gewählten Strategie und Ihrer Risikobereitschaft und Sie haben einen langen Anlagehorizont von wenigstens zehn Jahren, während denen Sie Ihr investiertes Geld nicht brauchen, würde ich die Papiere behalten.

Was wäre denn die Anlagealternative zu den Aktien? Das Geld aufs Konto zu legen, ist keine überzeugende Alternative. Starke Kursschwankungen gehören zu Aktien, dafür werden Sie langfristig mit erhöhten Renditechancen belohnt. Zudem sind in den meisten Fällen, zumindest vorderhand, die hohen Dividenden nicht gefährdet.

Auch wenn die Kurse von den Rekordwerten Abstand genommen haben, profitieren Sie bei vielen Aktien weiterhin von attraktiven Dividendenrenditen, die Sie etwa mit Obligationen von einigermassen sicheren Schuldnern im aktuellen Zinsumfeld schlicht nicht erzielen könnten.