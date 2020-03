Die Krux mit der ultralockeren Geldpolitik

Schuldenberge und kränkelnde Altersvorsorge: Unser Geldberater zeigt auf, inwieweit die Politik des spottbilligen Geldes falsche Anreize setzt.

Die SNB macht seit Jahren eine falsche Politik. Die Schweiz muss endlich lernen, Entscheide unabhängig von der EU und den USA zu fällen. Sonst können wir gleich in die EU eintreten. Die AHV, Pensionskassen und Sparer müssen sich mit dieser Situation begnügen. Niemand unternimmt etwas. Was meinen Sie? A.S.

Die ultralockere Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank mit den Negativzinsen von minus 0,75 Prozent stösst nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei vielen anderen auf Kritik. Politiker sind mit öffentlicher Kritik an der Nationalbank zurückhaltend, weil sie die Unabhängigkeit der Notenbank nicht antasten möchten.

Die SNB ist in einem Dilemma: Auf der einen Seite möchte sie eine weitere Erstarkung unserer Währung verhindern, weil die wichtige Schweizer Exportbranche und unser Tourismus im internationalen Wettbewerb rein währungsbedingt erhebliche Nachteile haben, wenn der Franken zu stark ist. Seit der Aufhebung des Euromindestkurses vor fünf Jahren versucht die SNB den Zufluss von Geldern in den Franken mittels der umstrittenen Negativzinsen abzubremsen.

Auf der anderen Seite ist sie sich durchaus bewusst, dass die Negativzinsen zahlreiche Negativeffekte haben – insbesondere für die Sparer und die Versicherten und generell für die Altersvorsorge. Den Pensionskassen und dem AHV-Fonds fällt es immer schwerer, angesichts der rekordtiefen Zinsen mit bescheidenen Risiken eine ansprechende Rendite zu erwirtschaften. Höhere Renditen gibt es nur mit mehr Risiko. Zu viel liquide Mittel werden gar mit Negativzinsen belastet.

Persönlich bin ich der Meinung, dass die Entwicklung von Währungen möglichst frei den Märkten überlassen werden sollte. Temporär machen Eingriffe in die Währungsmärkte in Ausnahmesituationen durchaus Sinn. Auf lange Sicht stufe ich Währungseingriffe allerdings als problematisch ein, weil sie zu problematischen Marktverzerrungen führen.

Wir sehen bei der aktuellen Geldpolitik der Tiefst- und Negativzinsen, wie schwierig es ist, den Ausgang wiederzufinden. Noch müssen die grossen Notenbanken der Welt den Beweis erbringen, dass ein Ausstieg aus der jahrelangen Politik des spotbilligen Geldes ohne massive negative Folgen möglich sein wird. Schon jetzt stellen wir fest, dass das viele, zu billige Geld falsche Anreize setzt – etwa zum Schuldenmachen, aber auch für die Immobilien- und Aktienmärkte.

Sorgen bereiten mir vor allem die weltweit steigenden Schuldenberge. Wie genau sollen diese dereinst abgebaut werden? Falls die Zinsen irgendwann doch wieder mal anziehen, befürchte ich eine neue Finanzkrise.

Sie sehen das komplexe Netz, in dem sich auch unsere Nationalbank bewegt. Würde sie, wie Sie vorschlagen, vollständig unabhängig von der Europäischen Zentralbank agieren, käme es wohl tatsächlich zu einem Kurssprung beim Franken. Die Frage stellt sich dann, welche Folgen eine zu erwartende Parität von Euro und Franken für den Export und den Tourismus hätten.

In der Vergangenheit haben sich die Schweizer Unternehmen erstaunlich schnell an neue Rahmenbedingungen angepasst. Ohne Schäden wäre das allerdings nicht möglich. Darum würde ich es nicht für sinnvoll erachten, wenn die SNB gleich in einem Schritt von der jahrelangen Marktverzerrung Abschied nehmen würde.

Vielmehr sollte sie das ganz langsam Schritt um Schritt tun. Wenn der Franken nur langsam an Stärke gewinnt, haben die Firmen eher die Chance, sich an neue Währungsbedingungen anzupassen, und die Folgekosten sind geringer.