Wie Dividenden hohe Buchverluste versüssen

Unser Geldberater sagt, womit sich Aktionäre der ABB, LafargeHolcim und Rieter trösten können – und was es zu beachten gilt.

Wir sind Mitte Siebzig und besitzen immer noch Aktien der Firmen ABB, Rieter, LafargeHolcim, die wir im Jahr 2008 gekauft haben. Leider kam damals der Börsencrash. Nun möchte ich Sie anfragen, ob wir diese Aktien verkaufen sollen oder noch zuwarten. N.B.

Bei all den drei Aktien sitzen Sie auf erheblichen Buchverlusten. Trotz Traumhausse nach dem Ende der Finanzkrise haben sich Ihre drei Titel in den zwölf Jahren seit Ihrem Kauf nie mehr vollständig erholt. Teilweise wurden die Verluste annähernd aufgeholt, mehrheitlich sieht Ihre Bilanz aber tiefrot aus.

Bei den einzelnen Gesellschaften sind die unternehmerischen Entwicklungen allerdings sehr unterschiedlich. Die ABB-Aktien dürften Sie im Jahr 2008 um die 27 Franken erworben haben – heute bewegen sie sich um etwas mehr als 24 Franken. Die Buchverluste sind somit nicht mehr ganz so schlimm.

Nach einer langen Durststrecke sind die Aussichten bei der ABB wieder etwas hoffnungsvoller. Im letzten Jahr nahm der Gewinn des Automationskonzerns zwar um 34 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar ab. Der Grund für den Gewinnrückgang sind Kosten für den laufenden Konzernumbau und für Bereichsverkäufe. Die Jahreszahlen wurden von den Investoren trotzdem wohlwollend aufgenommen, denn es wurde ein noch stärkerer Gewinnrückgang erwartet.

Auch in diesem Jahr dürfte es für die ABB nicht einfach werden, zumal das globale Wirtschaftswachstum, die Flaute in der Automobilindustrie und im Maschinenbau und die Lungenkrankheit in China mit dem Coronavirus die Entwicklung bei der ABB belasten dürften. Immerhin stieg der Auftragseingang gemäss letzten Zahlen noch um ein Prozent auf 28,59 Milliarden Dollar.

Hoffnung bei den Anlegern weckt vor allem der neue Konzernchef Björn Rosengren, der Anfang März bei der ABB startet. Er will den Riesenkonzern dezentralisieren und mehr Wachstum erzielen. Zwar ist schon einiges dieser Hoffnungen im Kurs enthalten, dennoch würde ich die ABB-Aktien behalten, zumal Sie auch von einer ansprechenden Dividendenrendite von 3,4 Prozent profitieren.

Eine Dividendenstory ist auch die LafargeHolcim. Ihre Aktien dürften Sie 2008 für rund 80 Franken gekauft haben. Heute notieren sie bei rund 50 Franken. Diese massiven Buchverluste werden Sie kaum so schnell mehr aufholen, obwohl der Konzern unter der Führung von CEO Jan Jenisch und VR-Präsident Beat Hess operativ grosse Fortschritte macht.

Immerhin bringen die LafargeHolcim-Aktien eine schöne Dividendenrendite von 4 Prozent. Angesichts der Tatsache, dass Sie auf dem Sparkonto keinen Zins mehr erhalten, finde ich die Dividende verlockend.

Ein Trauerspiel sind für Sie die Papiere von Rieter. Diese dürften Sie damals vor zwölf Jahren für deutlich über 300 Franken erworben haben. Heute kosten die Papiere noch weniger als die Hälfte. Auch da dürfen Sie leider nicht auf eine rasche Besserung hoffen. Denn der Spinnereimaschinen-Hersteller aus Winterthur hat im letzten Jahr unter einem schwachen Marktumfeld gelitten und deutlich weniger Umsatz erwirtschaftet.

Die Verkäufe brachen um hohe 29 Prozent auf 760 Millionen Franken ein. Wenigstens legte der Bestellungseingang um 7 Prozent auf 926,1 Millionen Franken zu. Das Unternehmen warnte aber gleichzeitig vor einem niedrigen Bestellungseingang – entsprechend werden die Kosten gesenkt und 180 Jobs gestrichen. Trotzdem erwarte ich keinen baldigen Turnaround bei Rieter. Aus meiner Sicht brauchen Sie da einen besonders langen Schnauf. Sie müssen sich überlegen, ob Sie den haben.

Letztlich stellt sich bei all diesen Buchverlusten für Sie die Frage, ob Sie das Geld benötigen und was Sie bei einem Verkauf mit dem Geld machen würden. Falls Sie das Geld ohnehin nicht brauchen, könnten Sie auch die Rieter-Papiere behalten. Zwar werden Sie Ihre Buchverluste nicht aufholen, aber auch Rieter bringt eine attraktive Dividendenrendite von rund 4 Prozent.

Allerdings sind Dividenden nie garantiert. Zudem haben Sie nie eine Garantie, dass die Papiere nicht noch stärker sinken, wenn sich etwa das allgemeine Börsenumfeld verschlechtert.

Falls Sie verkaufen, realisieren Sie die Verluste. Wenn Sie die Titel behalten, besteht immerhin eine gewisse Chance, dass Sie wenigstens einen Teil der Buchverluste über viele Jahre hinweg aufholen.

Versüsst wird diese wohl lange Wartezeit durch die ansprechende Dividendenrendite, die Sie nicht hätten, wenn Sie die Papiere abstossen und das Geld einfach aufs Konto legen.