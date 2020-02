Lohnt sich die 3. Säule nach der Pensionierung?

Wer im Rentenalter arbeitet, darf die private Vorsorge weiter nutzen – aber nicht in jedem Kanton geht die Rechnung auf.

Ich bin 65-jährig und habe zwei Säule-3a-Konten. Und ich arbeite weiterhin mit geringem Pensum bei drei verschiedenen Arbeitgebern. Wie lange darf ich meine Konten noch bei der Bank stehen lassen? B.A.

Da Sie über das ordentliche AHV-Alter bei Männern hinaus bis auf weiteres erwerbstätig sind, müssen Sie Ihre Vorsorgekonten noch nicht auflösen und dürfen auch weiter in die steuerbegünstigte Säule 3a einzahlen. Möglich ist das während maximal fünf Jahren über das ordentliche Rentenalter hinaus – also in Ihrem Fall bis 70, vorausgesetzt, dass Sie auch bis in dieses Alter weiter erwerbstätig bleiben.

Erlaubt ist, dass Sie maximal 20 Prozent Ihres Einkommens auf ein Konto der Säule 3a transferieren. Einer Pensionskasse gehören Sie ja nicht mehr an. Den in die Säule 3a einbezahlten Betrag dürfen Sie aber weiterhin in der Steuererklärung in Abzug bringen.

Bevor Sie sich für diesen Weg entscheiden, empfehle ich Ihnen allerdings, zu prüfen, wie es in Ihrem Wohnkanton um den Versicherungsabzug steht. Die diesbezüglichen Regelungen sind in den verschiedenen Kantonen der Schweiz unterschiedlich. Es könnte sein, dass Sie aufgrund der Einzahlung in die 3. Säule nur noch einen etwas reduzierten Versicherungsabzug in Ihrer künftigen Steuererklärung geltend machen dürfen.

In diesem Fall ist abzuklären, ob Sie besser fahren, wenn Sie den höheren Versicherungsabzug nutzen dürfen – oder wenn Sie zusätzlich den Abzug aufgrund der Einzahlung in die Säule 3a machen können. Falls Sie die genauen Vorschriften in Ihrem Wohnkanton nicht kennen, kann Ihnen Ihre Bank, bei der Sie die 3.-Säule-Konten unterhalten, zweifelsfrei aufzeigen, mit welcher Variante Sie auch steuerlich besser fahren.

Unabhängig davon sollten Sie auch an die steuerlichen Folgen des Bezugs des 3.-Säule-Geldes denken. Da Sie zwei verschiedene Konten der Säule 3a besitzen, würde ich diese nicht im gleichen Jahr beziehen, sondern den Bezug staffeln. Damit sparen Sie in den meisten Kantonen auch beim Bezug des Geldes Steuern.

Allerdings gibt es auch diesbezüglich unterschiedliche Regeln in den einzelnen Kantonen. Auch diesen Aspekt empfehle ich Ihnen direkt mit Ihrer Hausbank im Detail abzuklären.