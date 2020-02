Warum man bei der Anlage von Freizügigkeitsgeld auf Vorsorgefonds setzen sollte und was es dabei zu beachten gilt.

Ich werde bald meine Berufstätigkeit aufgeben und das Pensionskassenguthaben auf zwei Freizügigkeitskonti hälftig überweisen lassen. Eines der beiden Konti würde ich gern in Vorsorgefonds anlegen. Jede Bank hat ja ihre eigenen Fonds, welche mehr oder weniger teuer sind. Kämen da auch günstige Anlagen wie ETF infrage? Welche Institute bieten solche an? Das Geld kann längerfristig bis zehn Jahre angelegt werden. D.G.

Sie haben es richtig gemacht, dass Sie sich Ihr Freizügigkeitsgeld nicht nur auf ein, sondern auf zwei Konten auszahlen lassen. Das ist wichtig, wenn Sie das Geld später gestaffelt beziehen möchten. In vielen Kantonen sparen Sie dank einem gestaffelten Bezug einiges an Steuern. Nachträglich kann man ein Freizügigkeitskonto nicht mehr aufteilen. Darum ist es wichtig, dass man bereits beim Austritt aus der Pensionskasse an diesen Aspekt denkt.

Auch beim zweiten Punkt, den Sie in Ihrer Frage ansprechen, kann ich Sie in Ihrem Vorhaben nur unterstützen: Es ist sinnvoll, dass Sie das Freizügigkeitsgeld nicht einfach nur auf dem Konto liegen lassen, wo es kaum mehr Zins abwirft, sondern das Geld in Vorsorgefonds investieren, die Ihnen deutlich höhere Renditechancen versprechen.

Wichtig sind dabei auch die Gebühren, denn diese fressen Ihnen einen Teil der Rendite weg. Über zehn und mehr Jahre macht der Gebührenunterschied für die Rendite und das Geld, das man letztlich ansparen kann, aufgrund des Zinseszinseffekts einiges aus. Darum halte ich es für wichtig, dass man Vorsorgefonds nutzt, die sich auch durch geringe Gebühren auszeichnen.

Klassische Exchange Traded Funds (ETF), wie Sie sie in Ihrer Frage erwähnen, können Sie dafür nicht verwenden. Die Anlagevehikel müssen den strengen Richtlinien für Vorsorgegelder entsprechen.

Möglich ist eine Anlage aber durch Vorsorgefonds, wie sie die meisten Banken im Angebot haben. Hier bestehen allerdings bei den Gebühren grosse Unterschiede.

Ich würde für Ihren Zweck einen passiv verwalteten Vorsorgefonds nutzen. Entsprechende passiv verwaltete Vorsorgefonds bekommen Sie bei der ZKB-Tochter Swisscanto, bei der Credit Suisse und bei Postfinance. Letztere bietet mit dem PostFinance Pension 75 zwar ein passives Vehikel an, dieses ist aber mit einer Gesamtkostenquote Total Expense Ratio (TER) von 0,97 Prozent deutlich teurer als das Konkurrenzprodukt von Swisscanto.

Auch der CSA Mixta-Index 75 der Grossbank Credit Suisse ist mit einer TER von knapp einem Prozent vergleichsweise teuer. Die ZKB-Tochter Swisscanto verrechnet bei ihrem Swisscanto Vorsorge Fonds 75 passiv vt chf mit einer TER von 0,42 Prozent weniger Gebühren.

Gebühren sind nicht alles. In diesem Fall sind die drei Fonds aber inhaltlich gut vergleichbar, deshalb kann man auch gut einen Gebührenvergleich vornehmen. Gerade bei Vorsorgefonds würde ich gezielt günstige Vorsorgefonds einsetzen, damit für Sie nach zehn oder mehr Jahren mehr Geld für Ihr Alter übrig bleibt.