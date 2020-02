Wie Sie mit Aktien die Pflegekosten absichern

Menschen brauchen zunehmend medizinische Hilfe im Alter. Indem man in Wertpapiere von Firmen investiert, die davon profitieren, kann man für sich selber vorsorgen.

Ich bin 51 Jahre alt und lese immer wieder von hohen Kosten für die Alterspflege, die im Alter das Vermögen der Leute auffrisst. Jetzt hatte ich die Idee, dass ich einen Teil meines Geldes in Aktien investiere, die von der demografischen Entwicklung profitieren. Das so investierte Kapital lasse ich dann bis ins Alter liegen, mit dem Ziel, dass ich damit meine allfälligen Pflegekosten zahlen kann. Was denken Sie darüber? F.U.

Die Idee finde ich spannend. Sie könnten auch eine Pflegekostenversicherung abschliessen, aber dann zahlen Sie über all die Jahre beträchtliche Prämien. Das so bezahlte Geld ist weg, auch wenn Sie die Versicherung allenfalls gar nicht in Anspruch nehmen.

Indem Sie auf Aktien setzen, die von der Demografie profitieren, lassen Sie Ihr Geld arbeiten und bilden so einen Kapitalstock, der für die Bezahlung möglicher Pflegekosten beitragen würde. Ob das Geld dann wirklich reichen würde, ist allerdings unsicher und hängt auch davon ab, wie viel Anfangskapital Sie beisteuern und wie erfolgreich Sie investieren.

Vom Trend, dass die Bevölkerung in den wohlhabenden Ländern der Welt immer älter wird, profitieren stark die weltweit tätigen Pharmafirmen. Es liegt auf der Hand: Je älter die Bevölkerung wird, desto eher muss sie auch medizinische Hilfe und damit in der Regel die Produkte der Pharmaindustrie in Anspruch nehmen.

Da ist es naheliegend, dass Sie für Ihr Ziel Aktien der beiden Schweizer Pharmariesen Roche und Novartis kaufen. Roche ist stark in der Krebsforschung und -heilung sowie in der Diagnostik tätig. Bei Novartis sind unter vielen anderen Medikamente gegen Herz- und Kreislauferkrankungen wichtige Umsatzrenner, ebenso wie Generika.

Ich würde aber nicht allein nur auf die Einzeltitel Roche und Novartis setzen, sondern im Pharma- und Medizinalbereich breiter diversifizieren. Wichtige Forschungsbereiche im Zusammenhang mit der Demografie sind auch die Demenz, Diabetes oder auch generell Lebererkrankungen.

Anlagemöglichkeiten dafür bieten fokussierte Anlagefonds oder Beteiligungsgesellschaften. Beispiele dafür sind die von der Bellevue Asset Management vertriebenen Healthcare-Produkte wie BB Biotech oder wie der Fonds BB Adamant Medtech & Services (Lux), der weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizintechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors investiert. Allerdings ist der Fonds mit einer Management Fee von 1,6 Prozent teuer.

Mit einer Management Fee von 1,1 Prozent ist auch BB Biotech nicht gerade günstig, hat aber immerhin während mehrerer Jahre den Vergleichsindex Nasdaq-Biotech-Index mehr oder weniger deutlich geschlagen.

Wer es günstiger haben will, kann auch direkt nur auf den Nasdaq-Biotech-Index setzen – etwa über den iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF, der nur Gesamtkosten im Rahmen der Total Expense Ratio TER von 0,35 Prozent verrechnet. Eine ebenfalls günstige Alternative ist der iShares Healthcare Innovation UCITS ETF, der jährliche Gebühren von 0,4 Prozent belastet. Auf jeden Fall würde ich nicht nur auf ein einzelnes Produkt und nicht nur auf eine einzelne Aktie vertrauen, sondern breit diversifizieren.

Positiv an diesem Ansatz ist: Falls Sie mit Ihren Anlage erfolgreich sind und das Geld doch nicht brauchen, weil Sie, wenn Sie Glück haben, auch im Alter bei guter Gesundheit sind, ist es nicht einfach weg, sondern kann von Ihnen genutzt werden, um sich das Alter etwas zu versüssen.