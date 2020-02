Unser Geldberater erklärt die Vor- und Nachteile der beiden Anlagestrategien für Senioren.

Ich bin 78 Jahre alt, verheiratet und habe eine erwachsene Tochter. Mein Vermögen teilt sich wie folgt auf: Eigenheimbesitz, 1,2 Millionen Franken Wertschriften in Obligationen, Aktien, Aktienfonds und strukturierte Produkte sowie 0,9 Millionen Franken in Cash verteilt auf verschiedene Banken, wobei keine Position 200’000 Franken überschreitet. Die zukünftige Vermögensaufteilung ist testamentarisch geregelt. Der Cash-Bestand hat sich angehäuft, weil ich in Anbetracht der hohen Indexwerte und meiner doch nicht mehr zu langen Lebenserwartung vorsichtig geworden bin. Wie würden Sie in meiner Situation mit dem Cash verfahren? H. J.

Sie müssen sich auch im Alter überlegen, wofür genau Sie Ihr Vermögen einsetzen möchten. Ist es Ihr Wunsch, dass das Vermögen weiter anwächst oder zumindest im bisherigen Umfang erhalten bleibt? Oder möchten Sie heute schon – also noch zu Lebzeiten – einen Nutzen aus dem Vermögen haben?

Falls es Ihr Wunsch ist, dass das Vermögen sicher nicht abnimmt, kann ich Ihre Vorsicht verstehen: Die Aktienmärkte sind in den letzten rund zehn Jahren tatsächlich stark gestiegen, und viele Einzeltitel weisen eine stolze Bewertung auf.

Wenn die Gewinne der Unternehmen im Zuge eines Konjunkturabschwungs nicht mehr steigen, sondern sogar deutlich abnehmen, sind die Bewertungen bei vielen Börsenfirmen auf dem aktuellen Niveau kaum mehr gerechtfertigt. Im Klartext: Dann drohen Kursverluste. Auch bei sicheren Obligationen in Schweizer Franken ist nicht viel zu holen.

Zudem sind wir an den Märkten mit vielen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert. Dazu zählen der nach wie vor ungelöste Handelsstreit zwischen den Supermächten USA und China, Schuldenberge in vielen Staaten, der Brexit, der Austritt von Grossbritannien aus der EU, die Konjunkturabkühlung weltweit und viele geopolitische Risiken. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es trotz der weiter lockeren Geldpolitik der Notenbanken über kurz oder lang zu heftigen Korrekturen an den Märkten kommt.

Daher kann ich gut nachvollziehen, dass Sie sich mit Neuengagements in letzter Zeit zurückgehalten haben. Denn Korrekturen würden bedeuten, dass Ihr Vermögen aufgrund von Buchverlusten zeitweise abnimmt.

Falls Sie aber das Ziel haben, aus dem Vermögen mittels Erträgen noch zu Lebzeiten einen Nutzen zu ziehen, sieht die Sache anders aus. Dann spielen Kursschwankungen und Marktkorrekturen eine kleinere Rolle. Solange Sie die Aktien einfach behalten, können Ihnen Schwankungen egal sein. Sie müssen es nur psychologisch aushalten können.

Auch die Schwankungen beim Vermögen als Ganzes können Ihnen egal sein, denn Sie sind an den Erträgen und nicht an einem Wertzuwachs der Kurse interessiert.

Bei dieser Ausgangslage würde ich den Grossteil Ihrer Cashbestände breit diversifiziert in Aktien mit hoher Dividende investieren. Beispiele dafür sind Aktien wie Nestlé, Swisscom, Swiss Re, Zurich, Swiss Life, Helvetia, Novartis, Roche, LafargeHolcim oder Adecco. Mit solchen Papieren erreichen Sie derzeit Dividendenrenditen von zwei bis über fünf Prozent. Zwar sind auch Dividenden nie garantiert. Die Chance ist aber gross, dass Sie mit solchen Titeln auch künftig eine anständige Rendite erzielen.

Der Pluspunkt liegt meines Erachtens vor allem darin, dass Sie noch zu Lebzeiten selbst etwas von Ihrem Vermögen haben und das Geld nutzen können. Der Preis dafür ist, dass Sie mit unter Umständen heftigen Kursschwankungen leben müssen. Sie müssen sich selbst überlegen, ob Sie dennoch gut schlafen können, und auf die Diversifikation in Ihrem gesamten Portfolio achten, was wichtig ist. Sie dürfen keine Klumpenrisiken haben.

Immerhin ist eine solche Dividendenstrategie aus meiner Sicht besser, als wenn Sie einfach derart hohe Cashbestände halten, wie Sie es tun. Mit diesen generieren Sie keinen Ertrag. Im Gegenteil: Unter dem Strich verlieren Sie auf diesen unter Berücksichtigung selbst der tiefen Jahresteuerung und der Gebühren sogar stetig an Geld.