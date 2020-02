Wer jetzt Aktien und Fondsanteile verkauft, ist mit der Frage konfrontiert, wie er das Geld neu anlegen soll.

Vor zwei Jahren habe ich zehn Anteile am zCapital Swiss Dividend Fund A (Valor 19466655) gekauft, die heute 24,8 Prozent Gewinn bei Realisierung ergäben. Was meinen Sie, soll ich jetzt verkaufen und dann zum neuen Kurs wieder in diesen Fond investieren? U.A.

Der «zCapital Swiss Dividend»-Fonds investiert in Schweizer Börsenfirmen, die hohe Dividendenrenditen aufweisen und steigende Dividenden versprechen. Der aktiv und in Schweizer Franken geführte Fonds setzt voll auf Aktien. Die verrechneten Kosten betragen rund ein Prozent.

Hinter dem Fonds steht die Zuger zCapital AG, ein vor zwölf Jahren gegründeter und von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) beaufsichtigter, unabhängiger Vermögensverwalter, der sich auf Schweizer Aktien spezialisiert hat. Dank dem Fokus auf Schweizer Aktien hat der Fonds im vergangenen Jahr stark von der Top-Performance des Schweizer Marktes profitiert.

Entsprechend sitzen Sie nun auf Buchgewinnen. Nach der starken Entwicklung der Börsen ist die Versuchung gross, dass man mal Gewinne ins Trockene bringt. Das sollten Sie allerdings nur tun, wenn Sie überzeugt sind, dass die Aktienmärkte ihren Peak erreicht oder sogar überschritten haben. Lohnenswert wäre ein Verkauf, wenn es danach zu einer deutlichen Börsenkorrektur käme.

Wenn Sie die Fondsanteile jetzt verkaufen, realisieren Sie zwar Ihre Gewinne, allerdings stellt sich dann die Frage, wie Sie die so gewonnenen freien Mittel neu investieren. Ihren Zeilen entnehme ich, dass Sie mit dem Fonds zufrieden sind und wieder in diesen anlegen würden. Doch Ihre Rechnung geht nur auf, wenn Sie die gleichen Fondsanteile später zu einem tieferen Preis erwerben könnten. Falls die Börsen aber weiter anziehen und die Fondsanteile steigen, hätten Sie mit der Wiederanlage ein Problem.

Eine Prognose, wie es an der Schweizer Börse und mit Ihrem Fonds weitergeht, ist extrem schwierig. Meines Erachtens sind zwar viele Schweizer Aktien hoch bewertet, teilweise wohl auch zu hoch. Zudem sind wir mit vielen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert wie dem – trotz der Unterzeichnung des Teilabkommens als Ganzes noch nicht vollständig gelösten – Handelsstreit zwischen den USA und China und anderen geopolitischen Risiken.

Eine Korrektur wäre an sich zu erwarten, vor allem dann, wenn die Unternehmensergebnisse teilweise enttäuschen. Allerdings stützen die nach wie vor rekordtiefen Zinsen weiterhin die Aktienmärkte. Viele Investoren sind in einem Anlagenotstand. Obligationen sind meist unattraktiv, daher fliesst weiter viel Geld in Aktien – erst recht in solche mit einer hohen Dividendenrendite. Daher ist es möglich, dass eine Korrektur noch etwas auf sich warten lässt. Irgendwann wird diese kommen.

Falls Sie jetzt verkaufen, müssten Sie unter Umständen länger auf einen sinnvollen Wiedereinstieg warten. Immerhin hätten Sie dann Ihre Gewinne im Trockenen. Zu lange sollten Sie aber nicht auf liquiden Mitteln sitzen, da diese keine Rendite bringen und die – zwar tiefe – Teuerung ohne Rendite am Geld nagt.