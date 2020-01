Unser Geldexperte verrät, warum es sich lohnt, mit mehreren Banken das Gespräch zu suchen.

Ich habe 140’000 Franken, die ich am liebsten in Aktien anlegen würde. Ich möchte verschiedene Produkte kaufen, immer zwischen 20’000 und 40’000 Franken. Ich würde auch gewisse Risiken eingehen, wenn ich den Beratern vertrauen kann. Da ich mich in dieser Angelegenheit erst bilde, mich am Einlesen bin und niemanden kenne, bin ich auf der Suche nach jemandem, der mich gut beraten und mir zur Seite stehen kann. Wie würden Sie vorgehen? M. Z.

Bei Ihrer Frage gilt es, zwei verschiedene Ebenen zu beurteilen. Zuerst die Ebene der Strategie: Sie schreiben mir, dass Sie den Betrag in Aktien investieren möchten und auch bereit sind, Risiken einzugehen.

Ihre Risikobereitschaft gilt es in einem ersten Schritt aber genau abzuklären. Sie sollten sich fragen, welchen Anlagehorizont Sie haben und wie lange Sie das Geld liegen lassen wollen und können. Auch würde ich mich fragen, wie Sie mit starken Kursschwankungen umgehen.

Was wäre, wenn Ihre Anlagen plötzlich 20 Prozent weniger Wert haben? Das kann es an den Finanzmärkten immer wieder geben – erst recht, nachdem die Aktienmärkte in den letzten rund zehn Jahren bereits stark angestiegen sind und wir mit vielen Unsicherheitsfaktoren wie dem ungelösten Handelsstreit, dem Konjunkturabschwung in Europa und dem Brexit – dem Austritt von Grossbritannien aus der EU – konfrontiert sind, die neben einer Reihe von geopolitischen Risiken die Märkte künftig stark belasten könnten.

Wenn Sie einen langen Anlagehorizont von zehn Jahren oder mehr haben, spielen Kursschwankungen eine geringere Rolle, als wenn Sie das Geld schon in drei oder vier Jahren wieder brauchen.

Vermindern können Sie Ihr Risiko durch eine breite Diversifikation. Diversifizieren sollten Sie aber nicht nur bei den Aktien, sondern je nach Ihrer persönlichen Risikofähigkeit auch bei weiteren Anlageklassen wie Anleihen, Immobilien und Rohstoffe.

Einfach diversifizieren können Sie mittels Anlagefonds oder Exchange Traded Funds. Wenn Sie Ihre 140’000 Franken in wenige Einzelaktien in Tranchen zwischen 20’000 und 40’000 Franken anlegen, erreichen Sie keine breite Diversifikation. Sie könnten so nur maximal sieben Positionen erwerben und würden ein Klumpenrisiko tragen. Davon rate ich Ihnen ab.

Stattdessen würde ich das Kapital in verschiedene Anlageklassen über Fonds oder ETFs investieren. Die Schwierigkeit besteht dann darin, aus den Tausenden von Fonds die für Sie passenden Instrumente zu finden.

Damit sind wir auf der zweiten Ebene Ihrer Frage: Wie finden Sie einen Berater, dem Sie vertrauen können? Über die nahe liegenden Qualitätskriterien wie Expertise, Performance, Kosten und Sicherheit hinaus würde ich auch auf Softfaktoren achten: Bei welchem Institut und welcher Beraterin oder welchem Berater fühlen Sie sich als Kunde ernst genommen und haben den Eindruck, dass man auf Ihre Bedürfnisse eingeht und Sie nicht einfach als Milchkuh betrachtet, um Gebühren zu generieren?

Vertrauen ist allerdings individuell. Damit Sie sich selbst einen Eindruck verschaffen können, rate ich Ihnen, mit mehreren Banken das Gespräch zu suchen, sich von diesen anhand Ihres Kapitals und Ihrer persönlichen Lebenssituation einen konkreten Anlagevorschlag ausarbeiten zu lassen und sich auch genau nach den Kosten und den Anlagegrundsätzen zu erkundigen.

In diesem Prozess merken Sie schnell, wo Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend beraten werden. Mehrere Gespräche zu führen, ist zwar aufwendig. Aus meiner Sicht lohnt sich aber dieser Zeitaufwand. Sie erweitern Ihren Horizont und können dann am ehesten beurteilen, wem Sie vertrauen und wem nicht.