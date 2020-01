Wer sich blenden lässt, verbrennt sich die Finger

Eine Rendite, die deutlich über dem Markt liegt, gibt es nie gratis – und schon gar nicht ohne Risiko. Darum gilt: Finger weg!

Ich habe von einer deutschen Firma ein Angebot für eine Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einer Mindestvertragslaufzeit erhalten. Ich möchte bei meiner Liegenschaft die Hypothek um 100’000 Franken aufstocken und mit diesem Geld eine solche Anlage machen. Die Hypothek kostet mich zurzeit 0,75 Prozent, die Anlage brächte mir 5 Prozent Einnahmen. Das wäre doch ein gutes Geschäft oder? P.K.

Ja, es wäre in der Tat ein gutes Geschäft, falls Sie ohne Risiken einfach locker eine Nettorendite von 4,25 Prozent erzielen würden. Sie merken: Ich schreibe im Konjunktiv, also der Möglichkeitsform – auch bekannt mit dem Ausspruch «Wenn ich wär ein Millionär».

Leider hat die Sache aus meiner Sicht gleich in doppelter Form einen Haken. Jeder Geschäftsmann weiss: Einen Gewinn, der deutlich über den Marktverhältnissen liegt, gibt es nicht gratis, sonst würden alle diese Geschäftsmöglichkeit nutzen. So ist es auch im Finanzbereich: Fünf Prozent Zins und mehr garantiert Ihnen nur jemand, der keine hohe Sicherheit bieten kann.

Höchste Sicherheit bieten Schweizer Bundesobligationen, die sogenannten Eidgenossen. Doch bei diesen liegt der Zins sogar im Minusbereich. Auch sichere Franken-Unternehmensanleihen von Firmen mit gutem Rating bringen je nach Laufzeit weniger als ein Prozent Zins.

Warum also sollte Ihnen eine Firma nun plötzlich fünf Prozent garantieren? Sie wäre ja nicht klug, wenn sie ebenso sicher wäre wie top-eingestufte Schuldner. Sie können davon ausgehen, dass Sie bei einem solchen Zinsangebot sehr hohe Risiken tragen, selbst wenn Ihnen die Firma verspricht, dass Ihr Geld sehr sicher angelegt ist.

Ich würde mir die folgenden Fragen stellen: Was passiert, wenn die Firma in Konkurs geht? Sie tragen nämlich das Emittentenrisiko. Auf eine gesetzliche Einlagensicherung können Sie nicht vertrauen. Und was passiert, wenn die Anlagen, in die das Geld fliesst, illiquid werden? Welche Sicherheiten haben Sie tatsächlich, und welche Möglichkeiten haben Sie im Krisenfall, um Ihre Rechte im Ausland durchzusetzen?

Davon abgesehen, sehe ich noch einen anderen gefährlichen Haken. Die Idee, dass Sie Ihre Hypothek auf Ihrem Wohneigentum aufstocken möchten, um dann mit dem Geld in die unsichere Anlage zu investieren, halte ich für waghalsig.

Die höhere Schuld, die Sie sich durch die Hypothekenaufstockung aufhalsen, haben Sie garantiert. Eine Sicherheit, dass Sie das investierte Geld hundert Prozent garantiert wiedersehen, haben Sie indes nicht. Im schlimmsten Fall verlieren Sie Ihr investiertes Geld, sitzen aber gleichzeitig auf 100’000 Franken mehr Schulden. Und das alles nur für die Hoffnung, dass Sie netto 4,25 Prozent Zins erwirtschaften.

Schon mancher hat sich von hohen Zinsen blenden lassen und sich die Finger verbrannt. Generell gilt für mich: Mit geliehenem Geld sollte man nicht investieren, denn jedes Investment beinhaltet mehr oder weniger Risiko.

Doch selbst wenn es Ihr Erspartes wäre, das auf dem Konto bereitliegen würde, würde ich auf Angebote, die Ihnen das Blaue vom Himmel versprechen, nie eingehen. Aus meiner Sicht gibt es nur einen Rat: Finger weg.