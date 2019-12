Barrier Reverse Convertibles sind attraktive Anlageinstrumente. Der Käufer trägt jedoch ein hohes Risiko.

Die Postfinance wirbt für das Produkt Multi Barrier Reverse Convertibles auf Geberit, Lonza und Stadler Rail. Da die genannten Firmen für meinen Mann vertrauenswürdig sind, interessiert er sich für das neue Renditeoptimierungsprodukt. 5% Coupons p.a. sind verlockend. Ich verstehe die ganze Sache und vor allem das Kleingedruckte nicht ganz. Können Sie mir erklären, was es mit diesem Produkt auf sich hat, und können Sie uns empfehlen, zu zeichnen? E. B.

Multi Barrier-Reverse-Convertibles-Produkte sind Instrumente, die es Ihnen erlauben, Ihre Rendite zu optimieren. Das von der Postfinance vermarktete Instrument wird von der an der Schweizer Börse kotierten Finanzboutique Leonteq herausgegeben.

Der damit verbundene Coupon von 5 Prozent ist in der Tat verlockend – erst recht, wenn Sie sich vor Augen führen, dass Sie auf dem Sparkonto kaum mehr Zins erhalten und auch mit Franken-Obligationen von guten Schuldnern meist weniger als ein Prozent Zins selbst bei langen Laufzeiten bekommen. Vor diesem Hintergrund sind fünf Prozent Zins schon fast traumhaft.

Natürlich hat die Sache einen Haken, denn gratis gibt es an den Finanzmärkten nichts. Sie dürfen durchaus mit den 5 Prozent Zins rechnen, wenn Sie das Produkt kaufen, aber Sie gehen damit erhebliche Risiken ein. Und zwar in doppelter Hinsicht.

Zu erwähnen ist einerseits das Emittentenrisiko. Das führte bei der damaligen Lehman-Brothers-Pleite bei einigen Privatinvestoren auch in der Schweiz zu Verlusten. Im konkreten Falle des von der Postfinance herausgegebenen Multi-Barrier-Reverse-Convertibles-Produkts ist das Emittentenrisiko allerdings eher gering. Zwar ist Leonteq die Emittentin, aber Postfinance ist zugleich Garantiegeberin.

Weit höher ist anderseits das eigentliche Anlagerisiko. In der Produktebeschreibung von Postfinance steht wörtlich: «Für die Rückzahlung bei Verfall ist massgeblich, ob einer der Basiswerte während der Laufzeit die Barriere bei 65% der Anfangsfixierung berührt oder unterschritten hat.»

Konkret bedeutet das, dass Sie zwar auf jeden Fall den Coupon in der Höhe von 5 Prozent pro Jahr ausbezahlt erhalten. Falls aber eine der drei mit dem Instrument verbundenen Aktien von Geberit, Stadler Rail und Lonza während der Laufzeit massiv einbricht und die Barriere erreicht oder unterschreitet, wird Ihnen nicht mehr das angelegte Geld einfach zurückbezahlt, sondern es werden Ihnen im Wert von Ihrem Investment Aktien geliefert – und zwar ausgerechnet jene Aktie, die dann den höchsten Einbruch erlebt hat und daher auch ein ernsthaftes Problem hat.

Nun stufe ich sowohl die Aktien von Geberit und Stadler Rail als auch jene von Lonza grundsätzlich als gut ein. Dennoch sollten Sie selbst einen drastischen Einbruch von 35 Prozent nie ganz ausschliessen.

Nehmen Sie das Beispiel des bisherigen Börsenstars Lonza. Die Aktie zählt in diesem Jahr zu den am meisten gestiegenen Papieren am Schweizer Aktienmarkt. Doch zur Überraschung der Investoren kam es gerade kürzlich zu einem Abgang des CEO Marc Funk, und der Konzern muss innert eines Jahres zum zweiten Mal einen neuen CEO suchen. Möglicherweise verstecken sich hinter diesen überraschenden CEO-Veränderungen gravierendere Probleme, die wir derzeit noch nicht kennen?

Selbst wenn eine Firma gut aufgestellt ist und die Perspektiven vielversprechend sind, können sich aufgrund von überraschenden Entwicklungen die Gewinnchancen plötzlich deutlich eintrüben. Gerade wenn Aktien zuvor stark gestiegen sind, ist selbst ein massiver Einbruch durchaus möglich, zumal auch die Aktienmärkte als Ganzes angesichts der langen Hausse anfällig geworden sind für Korrekturen.

Sie sollten daher dieses Produkt nur zeichnen, wenn Sie bereit sind, eine der drei Aktien von Geberit, Stadler Rail oder Lonza auch langfristig zu halten. Falls man Ihnen eine dieser Aktien ausliefert, wäre diese nämlich im Keller und Sie müssten sich wohl länger gedulden, bis eine Erholung wieder möglich würde.