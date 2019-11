Wie Sie Ihre Finanzziele erreichen können

Nach Gutdünken Geld zur Seite zu legen, reicht nicht. Wer eine Wohnung kaufen oder fürs Alter vorsorgen will, kommt um eine solide Planung nicht herum.

Ich höre immer wieder, man solle eine Finanzplanung machen. Das interessiert mich. Was umfasst eine solche Finanzplanung und wie finde ich einen guten Finanzplaner? S.H.

Mit einer Finanzplanung verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über Ihre finanzielle Situation, Ihre beruflichen Perspektiven, Ihre Lebensumstände, Wohneigentum und persönlichen Ziele. Dank einer Finanzplanung können Sie eine solide finanzielle Basis für Ihr Leben aufbauen, Ihre bestehenden Mittel optimieren und Ihre Ziele systematisch umsetzen.

Ein wichtiger Aspekt liegt in der Systematik: Wenn Sie ein Sparziel haben – etwa für den Erwerb eines Eigenheims –, können Sie zwar auch von Zeit zu Zeit einen Betrag auf die hohe Kante legen. In der Regel ist ein solcher Weg aber nicht Erfolg versprechend. Ihr Finanzziel erreichen Sie eher, wenn Sie jeden Monat einen bestimmten Betrag per Dauerauftrag auf ein separates Konto überweisen und dieses Geld möglichst auch noch sinnvoll anlegen, indem Sie Anlagefonds nutzen.

Noch wichtiger ist die Finanzplanung für Ihre Altersvorsorge. Dank der Gesamtübersicht, die auch Ihre erwarteten Renten von AHV und Pensionskassen sowie Ihre Familienverhältnisse, Verpflichtungen und nötigen Versicherungen zur Absicherung von Ihnen und Ihren Liebsten berücksichtigt, können Sie frühzeitig die Weichen für eine optimale Altersvorsorge zum Beispiel über die steuerbegünstigte Säule 3a und später für eine Pensionsplanung stellen.

Mit einer Finanzplanung haben Sie die Chance, einen besseren Anlageerfolg zu erreichen und auch Ihre Steuern zu optimieren. Im Rahmen des Finanzplanungsprozesses wird Ihnen aufgezeigt, wie Sie gezielt Steuern sparen können. Sie schaffen für sich mit einem solchen Prozess nicht nur Klarheit über Ihre finanziellen Aspekte, sondern können Ihre vorhandenen Möglichkeiten auch besser nutzen.

Wichtig ist, dass Sie gegenüber Ihrem Finanzplaner Ihre Lebensumstände und Ihre gesamte finanzielle Situation wirklich transparent machen, sodass alle Aspekte in den Planungsprozess einfliessen können. Angeschaut wird nicht nur ein einzelner Aspekt, sondern das Gesamtbild. Aufgrund dieser Analyse wird eine Finanzstrategie erarbeitet und diese dann systematisch umgesetzt.

Eine Finanzplanung bekommen Sie bei einer Bank, einer Versicherung oder bei unabhängigen Firmen. Kostenlos ist das allerdings nicht. Sie bezahlen entweder eine festgelegte Pauschalgebühr, bei der der Aufwand und die Arbeiten konkret umschrieben sind, oder Sie zahlen für die Dienstleistung auf Stundenbasis, wobei ich auch da vorgängig einen klaren Kostenrahmen abmachen würde.

Wenn Ihnen jemand kostenlos eine Finanzplanung anbietet, können Sie davon ausgehen, dass er von Provisionen lebt. Bei der Wahl von Produkten oder weiteren Partnern dürfte er oder sie daher nicht unabhängig sein.

Generell sollte man das Thema Provisionen ansprechen. Diese sowie allfällige weitere Interessenbindungen sollten offengelegt werden, ansonsten müssen Sie damit rechnen, dass Ihnen jemand Produkte verkauft, die nicht zwingend in Ihrem Interesse sind, sondern in erster Linie schöne Provisionen für Ihren Berater abwerfen.