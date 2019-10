Digitale Vermögensverwaltungen nehmen Anlegern viel Arbeit ab – doch auch sie bieten keine Erfolgsgarantie.

Ich möchte mir zusätzlich zur Säule 3a ein Portfolio aufbauen. Dabei möchte ich monatlich 500 Franken in ETFs anlegen. Der Anlagehorizont beträgt 30 Jahre, weshalb ich bereit bin, praktisch alles auf Aktienfonds zu setzen. Allerdings verrechnen auch die billigsten Schweizer Onlineanbieter wie True Wealth dafür rund 0,5 Prozent pro Jahr, was einem einen Teil der Rendite wegfrisst. Lohnen sich die zusätzlichen Gebühren der Robo-Investoren für das automatisierte Rebalancing, oder ist es sinnvoller, die Kosten so tief wie möglich zu halten? T.B.

Sie müssen sich überlegen, ob Sie Ihr Geld verwalten lassen möchten, oder ob Sie einfach regelmässig einen Betrag in bestimmte Exchange Traded Funds (ETF) oder andere Indexfonds investieren möchten.

Wenn Sie Anbieter wie die von Ihnen erwähnte True Wealth wählen, wird Ihr Geld gemäss Ihrem elektronisch erfassten Risikoprofil und der auf dieser Basis automatisch erstellten Strategie angelegt und je nach Entwicklung immer wieder auf die Parameter der Strategie abgestimmt – also rebalanciert.

Der Vorteil dieser elektronischen Verwaltung Ihres Vermögens besteht meines Erachtens darin, dass Sie zu günstigen Konditionen eine breite Diversifikation auf verschiedene Anlageklassen erreichen und das Portfolio laufend elektronisch überwacht und falls nötig angepasst wird. Dafür bezahlt man eine jährliche Gebühr, in der je nach Anbieter unterschiedliche Zusatzleistungen wie Courtage oder Depotgebühr inbegriffen sind.

Ob Sie mit einer digitalen Vermögensverwaltung auf lange Sicht wirklich ein besseres Resultat erzielen, als wenn Sie selbst verschiedene ETFs kaufen und diese einfach liegen lassen, kann ich nicht sagen. Im Prinzip könnten Sie auch selbst eine Strategie zusammenstellen und auf dieser Basis entsprechende ETFs auswählen und dann regelmässig über einen Onlinebroker in diese investieren.

Das kommt Sie günstiger, da Sie sich die Verwaltungsgebühr sparen. Allerdings haben Sie mehr Aufwand: Sie müssen die passenden ETFs auswählen oder sich von Ihrer Bank zusammenstellen lassen und Ihr Depot selbst im Auge behalten. Für den regelmässigen Kauf der ETFs könnten Sie einen Dauerauftrag bei der Bank erteilen. Die Depotüberwachung bleibt dann trotzdem bei Ihnen, auch ein Rebalancing, falls nötig.

Ihren Angaben entnehme ich, dass Sie das Geld über die nächsten 30 Jahre liegenlassen möchten. Vor diesem Hintergrund könnten Sie aus meiner Sicht in erster Linie auf ETFs setzen, die an die Kursentwicklung der wichtigsten globalen Aktienindices gekoppelt ist, was die Auswahl der ETFs vereinfacht. Sie müssten dann aber bereit sein, starke Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Angesichts vieler Unsicherheitsfaktoren an den Finanzmärkten dürften die Kursausschläge in nächster Zeit eher noch zunehmen. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich genau überlegen, wie viel Risiken Sie tatsächlich eingehen können und wollen.

Positiv erachte ich, dass Sie jeden Monat einen bestimmten Betrag anlegen möchten. Durch gestaffelte Käufe senken Sie für sich das Risiko, zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt gekauft zu haben.

Rein digitale Vermögensverwaltung über sogenannte Robo-Advisors wie sie mehrere Anbieter offerieren, bietet Ihnen wie jede Vermögensverwaltung mehr Bequemlichkeit, aber keine Garantie, dass Sie nach 30 Jahren wirklich mehr Geld auf der hohen Kante haben, als wenn Sie das Depot selbst aufbauen und führen.