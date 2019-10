Wer sein Freizügigkeitskapital liegen lässt, verliert Geld. Unser Geldberater verrät Alternativen.

Ich habe Ihre Empfehlung im Artikel mit dem Titel «Teure Fonds: Nutzen Sie günstigere Alternativen» gelesen: Was raten Sie bei Freizügigkeitskonti? Ist es empfehlenswert, diese in Vorsorgefonds zu investieren? Ich habe einen Anlagehorizont von 15 Jahren. Die CS wie auch die ZKB haben diese passiv verwalteten Indexfonds im Angebot – auch mit hohem Aktienanteil etc. Was ist Ihre Empfehlung? C.M.

Das Geld auf dem Freizügigkeitskonto sollte man nicht einfach brachliegen lassen. Bei den meisten Banken bekommen Sie auf diesem Geld kaum mehr Zins. Bei Raiffeisen beispielsweise werden die Guthaben auf dem Freizügigkeitskonto derzeit mit 0,1 Prozent verzinst. Bei Postfinance und der Migros-Bank gibts nur 0,05 Prozent und bei der Grossbank UBS 0,01 Prozent.

Wenn man sich vor Augen führt, dass auf den Freizügigkeitskonten oft hohe Summen liegen, ist das bei langer Dauer fatal. Selbst wenn die Kontoführung kostenlos ist, verliert man bei Berücksichtigung selbst einer tiefen Teuerung faktisch Geld. Wenn jemand weiss, dass er oder sie sicher längere Zeit keine Erwerbstätigkeit aufnimmt und das Geld somit während mehrerer Jahre auf dem Freizügigkeitskonto liegen bleiben würde, ist es besser, wenn man das Kapital investiert.

Möglich ist das unkompliziert mit speziellen Vorsorgefonds, die auf die regulatorischen Rahmenbedingungen in der 2. Säule und der steuerbegünstigten Säule 3a abgestimmt sind. Damit hat man die Chance, eine deutlich höhere Rendite zu erzielen. Gleichzeitig tragen Sie allerdings ein mehr oder weniger hohes Anlagerisiko. Wie viel Risiken Sie bereit sind zu übernehmen, hat dann einen Einfluss auf die Fondswahl.

Wenn Sie Fonds mit einem hohen Aktienanteil wählen, müssen Sie mit starken Kursschwankungen rechnen. Bei konservativen Fonds mit wenigen Aktien sind diese zwar geringer, dafür sind auch die Renditechancen klar kleiner.

Da Sie mir schreiben, dass Ihr Freizügigkeitsgeld sicher 15 Jahre parkiert ist, würde ich Vorsorgefonds mit einem hohen Aktienanteil nutzen – vorausgesetzt, dass Sie mit den damit verbundenen starken Schwankungen gut leben können. Sie haben recht, dass es je nach Art des gewählten Vorsorgefonds beträchtliche Gebührenunterschiede gibt.

Gerade bei einem langen Anlagehorizont wie man ihn in der Altersvorsorge hat, würde ich passiv geführte Vorsorgefonds vorziehen. Diese zeichnen sich durch deutlich günstigere Gebühren aus. Zwar haben aktiv geführte Fonds das Ziel, eine bessere Performance zu erzielen als passiv geführte Vehikel. Längst nicht immer gelingt das aber. Die Gebühren indes bezahlen Sie in jedem Fall. Auf die 15 Jahre, die Sie Ihr Vorsorgegeld investieren möchten, macht schon ein Gebührenunterschied von einem Prozent aufgrund des Zinseszinseffekts viel aus.

Die von Ihnen erwähnte Zürcher Kantonalbank bietet über ihre Fondstochter Swisscanto mehrere kostengünstige Indexfonds an, die sich für die Vorsorge eignen. Der Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT CHF beispielsweise bietet Ihnen wie gewünscht einen hohen Aktienanteil und mit einer Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio TER von 0,42 Prozent vergleichsweise geringe jährliche Gebühren. Etwas teuer ist der vergleichbare CSA Mixta-BVG Index 75 der Grossbank Credit Suisse.

Noch wichtiger als nur die Gebühren ist allerdings, dass Sie überhaupt investieren. Die schlechteste Variante ist aus meiner Sicht, gar nicht zu investieren und das Geld einfach brachliegen zu lassen.