Anlagefonds statt Konto: Unser Geldexperte erklärt, wie Ihr Patenkind langfristig am meisten profitiert.

Ich habe ein Göttikind. Meine Hausbank Raiffeisen empfiehlt mir, das Geld, das ich für mein Göttikind gespart habe, in den Raiffeisen Fonds Global Invest Equity zu investieren. So würde ich eine jährliche Rendite von durchschnittlich über fünf Prozent erreichen. Und mein Göttikind würde später viel mehr auf der Seite haben. Ist das sinnvoll? R.M.

Die Idee, das Geld für Ihr Patenkind nicht einfach auf einem Konto liegen zu lassen, sondern in einen Fonds zu investieren, halte ich für sinnvoll. Auf dem Konto bekommt Ihr Göttikind nur einen mickrigen Zins. Mit einem Anlagefonds haben Sie die Chance, dass Sie für Ihr Göttikind langfristig deutlich mehr Rendite herausholen.

Dank Zins und Zinseszins macht der Renditeunterschied über die Jahre hinweg bis zur Volljährigkeit des Patenkindes einiges an Geld aus. Daher empfehle ich Ihnen ebenfalls, das Geld in Fonds anzulegen. Die Frage ist aber, welchen Fonds Sie für Ihren Zweck nutzen.

Der Ihnen von Ihrer Hausbank empfohlene Raiffeisen Fonds – Global Invest Equity investiert das Kapital weltweit, breit diversifiziert in Aktien sowie in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe und in Hedgefonds. Der aktiv verwaltete Fonds setzt zu 80 Prozent auf Aktien, 15 Prozent auf alternative Anlagen und zu 5 Prozent auf Liquidität und Geldmarktinstrumente. Aktuell ist der Liquiditätsanteil zulasten der anderen Anlageklassen höher.

Der Nachteil dieses Fonds aus meiner Sicht: Er ist teuer. Die Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio (TER) liegt bei 1,44 Prozent. Das geht von Ihrer Rendite ab. Die Frage stellt sich für Sie, ob die Fondsleitung durch ihr aktives Management eine deutlich höhere Performance erreicht als ein passiv verwalteter Fonds. Falls das nicht gelingt, zahlen Sie einfach mehr Gebühren.

Sollte die Performance über mehrere Jahre hinweg klar besser sein als bei einem passiven Instrument, wären die Gebühren nicht das Problem. In der Praxis allerdings schneiden längst nicht alle aktiven Fonds über längere Phasen hinweg wirklich besser ab als günstigere passiv verwaltete Fonds.

Da Ihr Göttikind einen langen Anlagehorizont hat und der Sparbatzen lange blockiert ist, ist es aus meiner Sicht richtig, einen hohen Aktienanteil zu wählen. Ich würde sogar ganz auf Aktien setzen. In diesem Fall könnten Sie aber auch gleich einen günstigen passiv verwalteten Aktien-Indexfonds nutzen.

Ebenso wie die Schweizer Konkurrenten Swisscanto, CS oder UBS hat auch Raiffeisen entsprechende Indexfonds im Angebot. Beispiele dafür sind der Raiffeisen Index Fonds – SPI, mit dem Sie günstig an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarkts partizipieren könnten, oder der Raiffeisen Index Fonds – Euro Stoxx 50, mit dem Sie unkompliziert den europäischen Aktienmarkt abdecken können.

Beides sind passiv verwaltete reine Aktienfonds. Die verrechneten Gebühren sind mit einer Total Expense Ratio (TER) von 0,42 Prozent beim Raiffeisen Index Fonds SPI und mit einer TER von 0,55 Prozent beim Raiffeisen Index Fonds – Euro Stoxx 50 aber deutlich tiefer. Im Klartext: Es bleibt über die Jahre hinweg wohl mehr Rendite für Ihr Göttikind.