Ein Goldschatz für den Fall der Fälle

Meine Frau und ich trauen der Weltwirtschaft und den Trump-Eskapaden nicht mehr. Darum möchten wir einen Teil unseres Geldes sicher in Gold anlegen, aber nicht in Fonds oder Aktien. Wenn es im Finanzsystem drunter und drüber geht, sind auch Banken in Gefahr, und vielleicht hat man dann keinen Zugang mehr zu seinen Papieren. Darum wollen wir verschiedene Goldmünzen. Bis jetzt haben wir nur Gold-Vreneli. Welche anderen Münzen, die häufig gehandelt werden, würden Sie empfehlen? E. D.

Hierzulande ist tatsächlich das Gold-Vreneli weit verbreitet – oft als Göttibatzen an Kinder verschenkt. Dabei sind sich viele nicht bewusst, dass es verschiedene Vreneli-Arten gibt. Sie könnten somit auch unter diesen diversifizieren. Das Schweizer Gold-Vreneli gibt es als 10-Franken-Vreneli, als 20-Franken-Vreneli und als 100-Franken-Vreneli. Besonders weit verbreitet ist das 20-Franken-Vreneli. Im Umlauf sind auch 20-Franken-Helvetia-Goldmünzen.

Wenn Sie für Ihren Goldbestand international diversifizieren möchten, würde ich Goldmünzen aus den USA, Kanada, Südafrika oder Grossbritannien verwenden. In der breiten Öffentlichkeit bekannt sind die US-Goldmünzen American Eagles – die den Adler zeigen. Erhältlich sind Münzen mit dem Nennwert, der nicht mit dem Handelswert verwechselt werden sollte, von 5, 10, 25 und 50 US-Dollar.

Bei allen Goldmünzen gilt, dass der Handelswert weit höher ist als der Nennwert in der entsprechenden Landeswährung. Der Handelswert ist vom Goldpreis abhängig, und dieser ist starken Schwankungen ausgesetzt.

Bei Goldmünzen-Sammlern beliebt sind auch die Goldmünzen Maple Leaf – also die kanadischen Goldmünzen mit dem Ahornblatt. Noch mehr verbreitet sind allerdings die Goldmünzen aus Südafrika: Der südafrikanische Krügerrand, der seinen Namen vom ersten Präsidenten der südafrikanischen Republik hat, von Paul Kruger. Gut merken kann man sich den Krügerrand auch dank dem Springbock auf der Münze, der als Nationaltier von Südafrika bekannt ist.

Einfach handelbar sind auch Goldmünzen aus Grossbritannien – insbesondere die Münzen Britannia. Ebenfalls im Umlauf sind die britischen Goldmünzen Sovereign. Kaufen könnten Sie auch australische Nuggets mit der Känguru-Prägung oder Goldmünzen aus Österreich oder Frankreich. Besonders bekannt unter den französischen Goldmünzen sind die Napoleons.

Als sinnvoller für Ihren Zweck erachte ich allerdings Goldbarren. Da haben Sie eine breite Palette zur Auswahl vom 1g-Plättchen bis zum Kilo-Goldbarren, je nachdem, wie viel Geld Sie in physischem Gold halten möchten. Bei Goldmünzen zahlen Sie immer einen Aufpreis für die Prägung.

In jedem Fall sollten Sie das Gold nicht einfach zu Hause aufbewahren, sondern in einem Bankfach. Das kostet Sie zwar Gebühren, aber damit haben Sie nicht das Risiko, dass Ihr Goldbestand, mit dem Sie Ihre finanzielle Sicherheit erhöhen möchten, ausgerechnet von Einbrechern gestohlen wird.

Unabhängig davon empfehle ich Ihnen, Ihr Vermögen breit zu diversifizieren und nicht alles Geld nur in Gold oder auch anderen Edelmetallen zu investieren, sondern auch andere Anlageklassen wie Anleihen, Aktien oder Immobilien zu berücksichtigen.

Gold ist zwar eine Krisenwährung und bietet Schutz, wenn es an den Finanzmärkten zur Katastrophe kommt. In stabilen Phasen hingegen wirft es weder Zins noch eine Dividende ab und ist darüber hinaus ebenso wie etwa Aktien auch starken Kursschwankungen ausgesetzt.