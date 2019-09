Beim Zügeln der Säule 3a gelten klar Regeln. Erfahren Sie, wie es klappt.

Ich bin 34 und habe den 3a-Fonds Mixta BVG Maxi bei der Credit Suisse. Aufgrund meiner persönlichen Überzeugung möchte ich den Fonds zu Viac verschieben, da ich dort mehr Einfluss auf die Art der Investitionen habe und mir nachhaltige und faire Investitionen wichtig sind. Wie kann ich einen bestehenden 3a-Fonds schliessen? U.K.

Der von Ihnen gehaltene Mixta BVG Maxi-Fonds der Grossbank Credit Suisse ist ein klassischer Vorsorgefonds, der international eine breite Diversifikation ermöglicht und einerseits in fest und variabel verzinsliche Werte investiert sowie anderseits in Aktien und in indirekte Immobilienanlagen.

Mit seiner Strategie erfüllt der Fonds die Anlagevorschriften aus der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) und der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV). Als Zielgrösse hat die Fondsleitung einen Aktienanteil zwischen 35 Prozent und 50 Prozent des Nettovermögens festgelegt. Ausserdem darf der nicht abgesicherte Teil des Fremdwährungsengagements knapp ein Drittel des Nettovermögens nicht überschreiten.

Das Problem bei diesem Fonds sehe ich bei den Kosten. Die Fondsleitung weist eine jährliche Pauschalgebühr von stolzen 1,4 Prozent sowie eine noch höhere Betriebsaufwandquote Total Expense Ratio TER KGAST von 1,51 Prozent aus. Das bedeutet, dass die jährlich erwirtschaftete Rendite durch die Fondsgebühren geschmälert wird.

Der Mixta BVG Maxi der Credit Suisse ist ein aktiv geführter Fonds. Die Fondsleitung hat sich zum Ziel gesetzt, besser als der Markt und die genutzten Referenzsätze zu arbeiten. In der Praxis gelingt das allerdings längst nicht allen aktiv geführten Fonds und schon gar nicht in jedem Jahr.

Deutlich geringere Gebühren hätten Sie indes mit passiv geführten Vorsorgefonds, die eng an festgelegte Indices gekoppelt sind und deutlich geringere Gebühren verrechnen. Der mit Ihrem Fonds vergleichbare Swisscanto BVG 3 Index 45 RT CH zum Beispiel belastet mit einer Total Expense Ratio TER von 0,36 Prozent deutlich geringere Gebühren. Auch von anderen Anbietern sind passive Vorsorgefonds erhältlich, die nur tiefe Gebühren in Rechnung stellen.

Vor diesem Hintergrund würde ich Ihren bestehenden Fonds aus der Säule 3a verkaufen und dann das Säule-3a-Konto kündigen. Den Betrag können Sie dann einfach zum neuen Anbieter auf ein neues Säule-3a-Konto transferieren und bei diesem neue Vorsorgefonds erwerben.

Bei Säule-3a-Konten ist es wichtig zu wissen, dass Sie nur immer das ganze Konto – also keine Teilbeträge – an eine andere Bank transferieren können. Und das Geld muss wieder auf ein Vorsorgekonto oder in Vorsorgefonds fliessen. Das ist in Ihrem Fall alles gegeben, wie ich Ihren Angaben entnehme.

Wenn es Ihre finanziellen Möglichkeiten zulassen, würde ich jeweils pro Jahr den Maximalbetrag in die Säule 3a einzahlen und dann den Betrag immer in günstige Vorsorgefonds investieren. Wenn Sie monatliche Überweisungen von vielleicht 200 bis 300 Franken machen und einen Dauerauftrag erteilen, können Sie jeweils gestaffelt Fondsanteile kaufen. So senken Sie das Risiko, dass Sie zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt gekauft haben.

Nach ein paar Jahren würde ich zudem ein zweites Säule-3a-Konto eröffnen und dann jeweils auf dieses einzahlen und ebenfalls wieder Vorsorgefondsanteile erwerben und später dann auch noch ein drittes Säule-3a-Konto. So können Sie dann bei Ihrer Pensionierung Ihre Säule-Konten gestaffelt beziehen und sparen dadurch in den meisten Kantonen erheblich Steuern.