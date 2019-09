Meine Frau und ich beabsichtigen, nach der Pensionierung beide im beschränkten Rahmen einer Nebentätigkeit nachzugehen – so Gott will und wir gesund bleiben – bis zum 70sten Lebensalter. Können wir dadurch das steueroptimierte 3a-Sparen auch bis zu diesem Zeitpunkt fortführen? M.J.

Ja. Da Sie und Ihre Frau auch nach dem Erreichen des ordentlichen Pensionsalters erwerbstätig bleiben und ein AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen erwirtschaften, dürfen Sie auch nach Ihrer Pensionierung die steuerbegünstigte Säule 3a für sich nutzen und die einbezahlten Beträge auch von den Steuern abziehen.

Allerdings gilt es zu beachten, dass man nur während fünf Jahren über das ordentliche Pensionsalter hinaus noch in die Säule 3a einzahlen darf. Das bedeutet, dass Sie als Mann bis maximal 70 und Ihre Frau nur bis maximal 69 in die Säule 3a Beiträge leisten dürfen, da das Rentenalter für Frauen nach wie vor ungleich ist gegenüber demjenigen für Männer. Arbeitslose können 3a-Beiträge einzahlen, solange sie Taggelder der staatlichen Arbeitslosenversicherung beziehen, also nicht ausgesteuert sind.

Was oft vergessen geht: Einzahlungen in die Säule 3a sind auch im Jahr der Pensionierung erlaubt und dann anschliessend abzugsfähig. Punkto Betragshöhe, die Sie in die Säule 3a einzahlen können, gilt Folgendes: In diesem Jahr gilt für Versicherte mit Pensionskasse ein Maximalbetrag von 6826 Franken und für Leute ohne Pensionskasse ein Maximalbetrag von 34’128 Franken oder maximal 20 Prozent des Nettoeinkommens. Die Maximalbeträge werden aber von Zeit zu Zeit angepasst. Wenn Sie pensioniert sind, dürften sie wohl noch höher liegen.

Indem Sie nach der Pensionierung weiter arbeiten, können Sie nicht nur die Steuervorteile der 3. Säule nutzen, sondern verschaffen sich auch etwas mehr Spielraum für den Bezug Ihrer Säule-3a-Konten. Hier ist es wichtig, dass Sie einen gestaffelten Bezug vornehmen und das 3.-Säule-Geld nicht gleichzeitig mit dem Pensionskassengeld beziehen. Sonst zahlen sie deutlich mehr Steuern.

Ob für Sie im konkreten Fall eine Fortführung der Säule 3a finanziell aufgeht, hängt noch von einem anderen Aspekt ab. Je nach Kanton fahren Sie beim Versicherungsabzug schlechter, wenn Sie nach der Pensionierung weiter Einzahlungen in die Säule 3a tätigen. Einzelne Kantone und auch der Bund gewähren bei der Nutzung der Säule 3a einen geringeren Pauschalabzug für die Versicherungen.

Wenn Sie nicht den vollen Abzug für die Säule 3a vornehmen können, was ich bei einer Teilzeittätigkeit nach der Pensionierung annehme, ist Ihr Totalabzug allenfalls geringer, als wenn Sie auf die Fortführung der Säule 3a verzichten. Damit für Sie die Rechnung aufgeht, müssten Sie ein höheres Jahreseinkommen erwirtschaften und somit mehr in die Säule 3a einzahlen können, damit der allenfalls geringere Versicherungsabzug kompensiert werden kann.

Ich rate Ihnen, die entsprechenden Abzugsmöglichkeiten für Versicherungen und die Säule 3a in Ihrem Wohnkanton genau zu prüfen und dann zu entscheiden.