Wem die Negativzinsen am meisten schaden

Negativzinsen sind ein heikles Experiment, deren langfristigen Folgen schwer abzuschätzen sind.

Ich ärgere mich über die Negativzinsen der SNB. Es kann nicht sein, dass Einwohner der Schweiz für die eigene Währung Geld bezahlen müssen. Zudem haben die Negativzinsen sehr schlechte Auswirkungen für die AHV und die Pensionskassen. Ist es nicht möglich, die Negativzinsen nur von Personen mit einem Wohnsitz ausserhalb der Schweiz zu verrechnen? Da darf der Negativzins ruhig auch tiefer sein. M.T.

Ich kann Ihren Ärger gut verstehen. Tatsächlich haben die Negativzinsen der Nationalbank nachteilige Auswirkungen auf unsere gesamte Altersvorsorge, aber auch generell für die Banken und Versicherungen und ihre Aktionäre.

Die wirklich Dummen im Umzug sind die Sparer und die Versicherten: Auf ihrem Sparbatzen und ihren Vorsorgegeldern bekommen sie kaum mehr oder sogar gar keinen Zins mehr. Im schlimmsten Fall müssen sie sogar noch direkt oder indirekt Negativzinsen leisten – so etwa als Versicherte von Pensionskassen, die ebenfalls beträchtliche Summen an Negativzinsen jedes Jahr an die Nationalbank abliefern müssen.

Eingeführt wurden die Negativzinsen von der SNB vor bald fünf Jahren als Instrument gegen die Frankenerstarkung. Der starke Franken hat zwar negative Folgen für die Schweizer Exportfirmen und den Tourismus. Schweizer Produkte sind im Ausland teurer und damit schwieriger verkaufbar. Was nach der Aufhebung im Januar 2015 als temporäre Massnahme gedacht war, wurde inzwischen zur Dauermassnahme. Das halte ich für problematisch.

Aus meiner Sicht hatten die Exportfirmen und der Tourismus genügend Zeit, um sich an die veränderten Rahmenbedingungen bei den Währungen anzupassen. Das haben viele Unternehmen in der Vergangenheit auch erfolgreich gemacht. Sie erinnern sich: Es gab Zeiten, da kostete 1 Euro 1.70 Franken. Heute klagen viele, wenn der Euro weniger als 1.10 Franken kostet, dabei hatten sich die Unternehmen an weit stärkere Schwankungen bei den Währungen angepasst.

In nächster Zeit dürfte der Druck noch grösser werden: Wenn die Europäische Zentralbank im September ihre Geldpolitik weiter lockert, gerät die SNB erneut unter Zugzwang. Dann dürfte sie wohl die heutigen Negativzinsen von bisher minus 0,75 Prozent auf Minus ein Prozent ausweiten. Das hilft zwar allen, die Kredite halten, schadet aber erneut den Sparern und Versicherten. Faktisch werden der Export und der Tourismus subventioniert – die Altersvorsorge, von der die gesamte Bevölkerung abhängt, wird indes über Jahre hinweg dramatisch geschwächt. In der Altersvorsorge wird es noch schwieriger, anständige Renditen zu erwirtschaften.

An sich wäre es durchaus eine Möglichkeit, dass man nur Gelder von ausländischen Investoren oder Leuten mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz mit einem Negativzins belastet. Doch dann gäbe es Stimmen, die eine Ungleichbehandlung von Investoren monieren würden und die Schweiz auf dem internationalen Parkett angreifen würden, weil dies zum Beispiel als Verstoss gegen EU-Recht oder als Diskriminierung der ausländischen Investoren eingestuft würde.

Ein anderer Weg wäre auch, dass man die Negativzinsen, welche die SNB einnimmt, wieder in die Altersvorsorge fliessen lässt. Es gibt diesbezüglich immer wieder mal entsprechende politische Initiativen von unterschiedlichen Parteien. Da wird dann allerdings davor gewarnt, dass man die Unabhängigkeit der SNB und deren Gewinne nicht antasten dürfe. Aus meiner Sicht wäre es aber richtig, wenn man wenigstens einen Teil der Gewinne, die die SNB mit den Negativzinsen einfährt, in die Altersvorsorge transferiert. Man könnte damit Löcher bei der AHV stopfen, und es wäre auch zu überlegen, wie auch die zweite Säule davon profitieren könnte.

Da es dem dritten Beitragszahler immer schwerer fällt, Renditen auf dem Vorsorgegeld zu erzielen, wäre eine Kompensation durchaus angezeigt, zumal es gerade die rekordtiefen Zinsen und die Negativzinsen sind, welche es den Pensionskassen erschweren, anständige Renditen für die Versicherten zu erzielen.

Zu überlegen wäre auch, ob man die Interventionen gegen die Frankenerstarkung nicht beenden und die Währungsentwicklung dem Markt überlassen sollte. Aus meiner Sicht sind Eingriffe in den Währungsmarkt nur temporär sinnvoll, auf lange Sicht aber problematisch.

Die Negativzinsen sind ein heikles Experiment, deren Folgen wir langfristig nur schwer abschätzen können. Sicher ist aber, dass die Sparer und Versicherten leiden. Auf lange Sicht halte ich das auch gesellschaftspolitisch für falsch und gefährlich.