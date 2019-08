So risikobehaftet sind UBS-Aktien

Viele Bankpapiere werden in nächster Zeit unter Druck geraten. Darunter auch die UBS-Aktien.

Die UBS-Aktie ist unter 10 Franken gefallen. Ich habe ein ausgewogenes Depot ohne die UBS und überlege mir, ob ich zukaufen soll. Die Risiken sind mir bewusst, den Zeithorizont, um auf einen höheren Kurs zu warten, hätte ich. C.H.

Dass die UBS-Papiere unter 10 Franken gefallen sind, hat bei den Investoren durchaus eine psychologische Wirkung. Die Aktie notiert so tief wie seit sieben Jahren nicht mehr. Auch im Vergleich zum Gesamtmarkt haben sich die Papiere im bisherigen Jahr enttäuschend entwickelt.

Das hat mehrere Gründe. Die Turbulenzen und die vielen Unsicherheitsfaktoren an den Finanzmärkten bringen auch für den Geschäftsgang der UBS im zweiten Halbjahr viele Fragezeichen. Jedenfalls machen es die weiter sinkenden Zinsen und die immer mehr zur Vorsicht neigenden Kundinnen und Kunden für die UBS schwierig, ihre Wachstumspläne umzusetzen.

Zwar waren die Zahlen zum zweiten Quartal keineswegs schlecht. Bei genauerem Hinschauen stellt man aber fest, dass in der Kernsparte Vermögensverwaltung der bereinigte Vorsteuergewinn weiter schrumpfte. Ursprünglich hat die Bank in Aussicht gestellt, den bereinigten Vorsteuergewinn in der Vermögensverwaltung bis 2021 um 10 bis 15 Prozent zu steigern. Ich habe grosse Zweifel, dass dieses Ziel erreicht werden kann.

Viele Kunden dürften sich angesichts der zahlreichen Marktunsicherheiten und den Ängsten vor einer Rezession mit Neuengagements zurückhalten und sich wohl eher konservativ verhalten. Wenn weniger Transaktionen getätigt werden, drückt das die Marge. Zudem dürfte der Nettozinsertrag im Zuge der weiteren Zinssenkungen weiter abnehmen.

Über das eigentliche Geschäft hinaus Sorgen machen mir im Falle der UBS aber auch die rechtlichen Risiken. In diesem Sommer hat das Bundesgericht grünes Licht gegeben für die Weitergabe von UBS-Kundendaten an ausländische Steuerbehörden. Das schwächt die Bank im milliardenschweren Verfahren wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Geldwäsche, das gegen die Bank in Frankreich in Gange ist.

Bereits zuvor hatte ein französisches Gericht die UBS in erster Instanz zu einer Zahlung von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt. Immerhin hat die UBS das Urteil angefochten. Das Bundesgerichtsurteil hat ihre Position in dem Rechtsstreit aber verschlechtert. Auf jeden Fall dürfte die Bank noch während Jahren mit dem Rechtsstreit in Frankreich konfrontiert sein.

Darüber hinaus hat das aus meiner Sicht höchst problematische Bundesgerichtsurteil auch Türen für ähnliche Anfragen von anderen Staaten weit geöffnet. Bereits wurde bekannt, dass nach Frankreich und Belgien auch Italien Auskünfte zu ehemaligen UBS-Kunden einfordert. Es drohen somit weitere Rechtsstreitigkeiten, welche die Bank viel Geld kosten könnten.

Sie haben recht, dass die UBS-Aktien günstig sind und sich durch eine hohe Dividendenrendite auszeichnen. Dennoch bin ich skeptisch. Wenn Sie jetzt bei den UBS-Papieren einsteigen, haben Sie keine Garantie, dass die Papiere nicht noch tiefer sinken. Vor allem aber brauchen Sie einen langen Atem.

Nicht nur die UBS-Aktien, auch die meisten anderen Bankpapiere dürften in nächster Zeit unter Druck bleiben.