Wie Sie ETFs optimal einsetzen

Ich möchte einen Teil meines Vermögens im Umfang von 100’000 Franken schwerpunktmässig in ETFs anlegen. Meine Anlagestrategie ist langfristig auf über 10 Jahre ausgerichtet, mit einer mittleren Renditeerwartung von 3 bis 5%. Ich bin auf das Geld nicht angewiesen, möchte aber mit einem durchschnittlichen Risiko anlegen. Dabei plane ich, in die folgenden drei ETFs zu investieren: iShares SMIM (Valor 1985280), iShares SMI (Valor 889976) und iShares Nasdaq 100 (Valor 10737617). Was empfehlen Sie dazu? H.F.

Mit der Wahl der drei von Ihnen erwähnten Exchange Traded Funds (ETF) von iShares setzen Sie auf Produkte des US-amerikanischen Anlagegiganten Blackrock. Der iShares SMIM strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des SMIM-Index an, der aus den 30 grössten Unternehmen der Schweiz besteht, die nicht im SMI Index enthalten sind. Der Fonds weist eine recht tiefe Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio (TER) von 0,45 Prozent aus.

Der iShares SMI bildet möglichst genau den Swiss Market Index nach, dem die 20 grössten Börsenunternehmen der Schweiz angehören. Hier beträgt die Gesamtkostenkennziffer TER 0,35 Prozent. Und der iShares Nasdaq 100 richtet sich möglichst eng an den Nasdaq-100-Index, der auf die 100 grössten an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelten Unternehmen fokussiert.

Die Gesamtkostenkennziffer TER liegt hier bei nur 0,33 Prozent. Mit diesen Instrumenten könnten Sie die jeweiligen Zielmärkte kostengünstig abdecken und erreichen bezogen auf diese Märkte eine gute Diversifikation.

Allerdings tragen Sie bezogen auf den Schweizer Markt und den Techaktiensektor ein gewisses Klumpenrisiko. Statt nur Produkte zu nutzen, welche ausschliesslich auf Schweizer Aktien und Techaktien setzen, würde ich zusätzlich vergleichbare ETFs einsetzen, die auch andere Märkte international nachbilden.

Im Sinne der optimalen Diversifikation würde ich zum Beispiel je auch einen ETF kaufen, der den gesamten europäischen Aktiensektor, den chinesischen Aktiensektor sowie den Weltaktienindex MSCI World abdeckt. So würden Sie international eine weit bessere Diversifikation erreichen. Entsprechende ETF-Produkte oder Indexfonds bieten sowohl Blackrock als auch andere Anbieter wie UBS, Swisscanto oder CS an.

Eine Rendite von drei bis fünf Prozent, wie Sie sie anstreben, sollte mit den erwähnten Instrumenten aus meiner Sicht problemlos möglich sein. Allerdings müssen Sie in einzelnen Jahren mit einer stark negativen Rendite rechnen, dafür bringen andere Jahre eine deutlich höhere Rendite. Da Sie langfristig investieren und den nötigen Anlagehorizont von über zehn Jahren haben, ist dies kein Problem.

Aufgefallen ist mir in Ihrer Frage aber der Hinweis, dass Sie nur mit einem durchschnittlichen Risiko anlegen möchten. Wenn Sie in erster Linie auf die drei erwähnten Aktien-ETFs setzen, wäre diesem Umstand nicht Rechnung getragen. Denn mit diesen Instrumenten gehen Sie ein erhöhtes Risiko ein und müssen mit starken Schwankungen rechnen.

Vor diesem Hintergrund rate ich Ihnen, zusätzlich zu den Aktien auch in andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien zu diversifizieren. Dies ist ebenfalls mit kostengünstigen Exchange Traded Funds oder Indexfonds möglich.

Aktien bieten langfristig zwar die besten Renditechancen. Wenn Sie aber nicht zu hohe Risiken tragen möchten oder können, sollten Sie auch andere Anlageklassen berücksichtigen, die zwar weniger Rendite versprechen, dafür auch geringere Schwankungsrisiken aufweisen.