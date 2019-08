Warum viele Aktien zu hoch bewertet sind

Ich bin 58-jährig und möchte für rund 250’000 Franken etwa 10 bis 15 Positionen mit soliden Schweizer Aktien kaufen, die regelmässig relativ hohe Dividenden ausschütten. Diese Aktien möchte ich dann langfristig behalten. Ich bin unsicher, ob ich jetzt kaufen oder hierfür auf eine Baisse warten soll. Was würden Sie machen? J.S.

Ich gehe davon aus, dass Sie im Hinblick auf Ihre geplanten Aktienkäufe bereits an Ihre spätere Pensionierung denken und sich damit Ihr Einkommen mittels attraktiven Dividenden aufbessern möchten.

Dafür eignen sich Schweizer Dividendenperlen wie Swiss Life, Zurich, Swiss Re, Nestlé, Novartis, Roche, Lafarge Holcim, Adecco, Swisscom oder Helvetia, die je nach Titel zwischen 2 und 6 Prozent Dividendenrendite aufweisen, gut. Auch mehrere Aktien von an der Schweizer Börse kotierten Immobilienunternehmen sowie eine Vielzahl von kleineren und mittelgrossen Firmen weisen beträchtliche Dividendenrenditen auf. Es wird somit kein Problem sein, dass Sie für sich ein Portfolio mit 15 Dividendentiteln zusammenstellen können.

Schwieriger ist in der Tat der Zeitpunkt eines Kaufs. Das Börsenjahr 2019 hat sich bislang von seiner besten Seite präsentiert. Viele Aktien sind in zweistelliger Höhe gestiegen. Selbst die in früheren Jahren träge Nestlé hat über ein Viertel zugelegt. Angesichts rekordtiefer Zinsen und fehlender Anlagealternativen boomen die Aktien. Die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen hat die Märkte sogar nochmals befeuert, da man davon ausgehen kann, dass die US-Notenbank Ende Monat die Zinsen wieder senken wird. Tiefe Zinsen sind gut für die Aktien.

Gleichzeitig sind wir aber mit einer Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren konfrontiert. Dazu zählen der ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China, der Brexit, die Schuldenberge vieler Staaten, die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken, geopolitische Risiken und vor allem die sich abschwächende Konjunktur in Europa und China. Deshalb mussten bereits eine Reihe von Börsenfirmen Gewinnwarnungen herausgeben.

Die erneute Lockerung der Geldpolitik spricht an sich weiter für Aktien, doch glaube ich, dass die Zinssenkungen bereits in den Kursen drin sind. Deshalb sollte man sich fragen, was sonst als die tiefen Zinsen die Aktien künftig weiter antreiben wird. Die tiefen Zinsen sind zwar ein wichtiger Faktor, weil Anleihen als Alternativen zu Aktien völlig uninteressant sind. Dennoch rechne ich damit, dass der Hausse langsam die Luft ausgeht. Die Unternehmensergebnisse jedenfalls dürften kaum mehr als Kurstreiber dienen.

Die Aussichten vieler Unternehmen haben sich angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren und der Konjunkturabkühlung verschlechtert. Ich gehe davon aus, dass wir noch weit mehr Gewinnwarnungen sehen werden. Plötzlich könnte dann die Stimmung drehen. Mich würde es nicht erstaunen, wenn wir in den nächsten Monaten stärkere Korrekturen erleben würden.

Für Sie könnten das Kaufchancen sein. Denn auf dem aktuell hohen Kursniveau würde ich nicht ein neues Portfolio aufbauen. Sie haben zwar einen langen Anlagehorizont, der den Kaufzeitpunkt und die zu erwartenden starken Schwankungen etwas relativiert. In Ihrem Fall würde ich vorderhand abwarten und künftige Marktkorrekturen nutzen, um die gewünschten Dividendenperlen zu erwerben.

Auch dann würde ich nicht gleich alle Käufe auf einmal tätigen, denn Sie wissen nie, ob die Märkte nicht noch stärker korrigieren. Mit gestaffelten Käufen verringern Sie das Risiko, zu einem schlechten Zeitpunkt gekauft zu haben.

Wichtig ist zudem, dass Sie diversifizieren. Wenn Sie nur Schweizer Dividendenperlen halten, gehen Sie ein gewisses Klumpenrisiko ein. Mittels Fonds können Sie zusätzlich zu den Dividendenperlen einfach eine Diversifikation in andere Märkte und Anlageklassen erreichen.