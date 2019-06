Wie man weitsichtig vom Vermögen leben kann

Ich habe in den letzten 20 Jahren jeden Monat einen festen Betrag in Fondssparpläne investiert. So hat sich ein ansehnliches Vermögen gebildet. Jetzt habe ich mich frühzeitig pensionieren lassen und will einen Teil dieses Vermögens verzehren. Dazu würde ich mir gerne monatlich etwas auszahlen lassen. Wie kann ich vorgehen? C. J.

Für Ihr Vorhaben empfehle ich Ihnen einen Fondsauszahlungsplan. Einige Banken nennen dieses Produkt auch Fondsentnahmeplan. Auch Versicherungen bieten entsprechende Instrumente an. Das Grundprinzip ist immer das Gleiche: Sie lassen sich von Ihrem in Fonds investierten Vermögen regelmässig – zum Beispiel jeden Monat oder jedes Vierteljahr – steuerfrei einen von Ihnen im Voraus festgelegten Betrag auszahlen.

Dieses Vorgehen hat den grossen Pluspunkt, dass all das Geld, das Sie noch nicht gleich beziehen, weil sie es noch nicht brauchen, weiter investiert bleibt und somit eine Rendite abwirft. Wenn das gleiche Geld einfach auf dem Konto liegen bleiben würde, machen Sie null Rendite oder verlieren unter Berücksichtigung von Gebühren und der Teuerung faktisch sogar Geld. Je nach Art der Fonds, die Sie wählen, können Sie mit dem Fondsauszahlungsplan hingegen auf dem jeweils verbliebenen Geld eine Rendite von vielleicht drei bis fünf Prozent pro Jahr erwirtschaften.

So wie Sie in der Vergangenheit während 20 Jahren für Ihr Ziel gespart haben, können Sie auch den Fondsauszahlungsplan gestalten. Sie können zum Beispiel einen Zeitraum von zehn oder zwanzig Jahre wählen und sich die entsprechenden Beträge auszahlen lassen. Während dieser langen Zeit macht es renditemässig einen grossen Unterschied, ob Ihr Geld weiter investiert ist oder nicht, da der Zinseszinseffekt Ihre Rendite auf die lange Anlagedauer deutlich erhöht.

Der Nachteil ist, dass Sie das Anlagerisiko tragen. Wenn sich während der Anlagedauer die Finanzmärkte negativ entwickeln, laufen Sie Gefahr, dass Sie auf Buchverlusten sitzen und im schlimmsten Fall später zu wenig Geld für Ihren Auszahlungsplan zur Verfügung haben. Darum ist die Wahl der passenden Strategie und der geeigneten Fonds sehr wichtig. Die müssen genau auf Ihr Risikoprofil abgestimmt sein, wobei auch da die Regel gilt: Je mehr Rendite Sie wünschen, desto höher sind Ihre Risiken.

Unterschiede gibt es je nach Bank bei den Gebühren. Hier ist es wichtig, dass Sie die Angebote genau vergleichen. Ich würde ein Angebot wählen, bei dem Sie keine Gebühr für die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile bezahlen. Ansonsten würden Sie regelmässig Gebühren bezahlen, die Ihr Vermögen belasten.

Auch die Gebühren bei den genutzten Fonds würde ich vor einem Abschluss eines solchen Auszahlungsplanes genau anschauen. Auch da gibt es grosse Unterschiede. Das Preisschild für die Fonds ist die Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio TER. Je tiefer die ist, desto mehr bleibt bei Ihnen. Generell sind die Gebühren bei passiv verwalteten Fonds oder Exchange Traded Funds deutlich geringer.

Unabhängig davon bezahlen Sie aber weiterhin Depotgebühren. Wenn Sie dank der Fonds aber eine deutlich höhere Rendite auf Ihrem noch nicht beanspruchten Geld erwirtschaften, als wenn es auf dem Konto liegt, geht für Sie die Rechnung dennoch auf.

Auch würde ich darauf achten, dass Sie bei Ihrem Fondsauszahlungsplan flexibel bleiben und die Auszahlungen oder die Dauer zu einem späteren Zeitpunkt auch problemlos anpassen können, falls sich Ihre Bedürfnisse verändern.