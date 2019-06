So könnte man die AHV nachhaltig sanieren

Die Schweizerische Nationalbank hält an ihrer Negativzins-Politik fest. Dies kostet die AHV, Pensionskassen und last but not least die Sparer Performance. Handkehrum macht die SNB einen Mammutgewinn: 30 Milliarden im ersten Quartal 2019. Frage: Wäre es nicht gerecht und angebracht, zumindest einen Teil des Gewinns in die AHV fliessen zu lassen und damit zu deren Sanierung beizutragen? T.G.

So wie Ihnen ist es wohl vielen Schweizerinnen und Schweizern gegangen, als sie den hohen Quartalsgewinn der Nationalbank von immerhin 30,7 Milliarden Franken gesehen haben. Dieser steht in der Tat in einem Gegensatz zu den Negativzinsen, welche die Sparer und Versicherten der Pensionskassen schwächen.

Allerdings muss man den Gewinn stark relativieren: Anders als Geschäftsbanken hat die Nationalbank nicht das Ziel, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Ihre Aufgabe ist es, mittels ihrer Geldpolitik die Preisstabilität sicherzustellen.

Die Gewinne der SNB sind denn auch stark schwankend. Noch im letzten Jahr resultierte ein hoher Verlust von 14,9 Milliarden Franken. Nun war es im ersten Quartal bereits wieder ein immenser Gewinn. Faktisch sind das aber nur Bewertungsgewinne. Die starke Erholung der Börsen hat dazu geführt, dass die SNB einen Gewinn von 17,4 Milliarden Franken auf Beteiligungspapiere und -instrumente erreichte. Auf dem Goldbestand betrug der Bewertungsgewinn 0,9 Milliarden Franken und auf den Frankenpositionen 0,6 Milliarden Franken. Letzterer ist zum grössten Teil eine direkte Folge der Negativzinsen.

Auch nach dem schönen Gewinn im ersten Quartal ist noch keineswegs sicher, dass die SNB im Gesamtjahr 2019 gut abschliessen wird. Sollte es an den Finanzmärkten zu massiven Einbrüchen kommen, würde wieder ein Bewertungsverlust resultieren. Das Ergebnis der Nationalbank ist stark von der Entwicklung der Gold-, Devisen und Kapitalmärkte abhängig. Daher wird es auch künftig zu starken Schwankungen beim Gewinn kommen.

So sehr die Argumente der Nationalbank im Kampf gegen eine massive Erstarkung des Franken nachvollziehbar sind, halte ich die Konsequenzen der Negativzinsen für die Sparer und Versicherten für problematisch. Die Negativzinsen schaden aus meiner Sicht der Altersvorsorge in der Schweiz. Daher finde ich Ihre Überlegung grundsätzlich sympathisch, dass man einen Teil des SNB-Gewinns der AHV zufliessen lassen sollte – etwa im Zuge eines Abbaus der aufgeblähten SNB-Bilanz.

Das wurde auf politischer Ebene auch bereits schon mal diskutiert. Der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter hatte vorgeschlagen, etwaige Gewinne der Nationalbank der Altersversicherung zuzuführen. Konkret wollte der Finanzpolitiker die SNB verpflichten, die Hälfte der potenziellen Gewinne, die aus einem in unbestimmter Zukunft vielleicht möglich werdenden Rückbau der Bilanz resultieren, in die AHV zu lenken. Gemäss Matters Berechnungen könnte sich der Betrag auf bis zu 37 Milliarden Franken belaufen. Mit diesem vielen Geld wäre die AHV saniert. Bei den anderen Parteien kam diese Idee indes nicht gut an, weshalb sie auch nicht weiterverfolgt wurde.

Immer wieder taucht auch die Idee eines Staatsfonds auf, der durch die potenziellen Gewinne aus den Verkäufen von im Kampf gegen den starken Franken gekauften Wertpapieren in ausländischen Währungen alimentiert würde. Aus meiner Sicht wäre es dringend nötig, dass die Nationalbank ihre stark aufgeblähte Bilanz wieder abbaut. Wenn im Zuge eines Bilanzabbaus die AHV gestärkt würde, wäre das mehr als nur begrüssenswert und im Interesse aller.