Stadler Rail verleitet zu riskanten Anlagen

Ich möchte Aktien von Stadler Rail kaufen, denn ich habe gelesen, dass die Stadler-Rail-Aktien zu vergleichen wären mit den früheren Microsoft- und Apple-Aktien, die später stark an Wert dazugewonnen haben. Welches Risiko gehe ich ein? Ich denke an eine Investition von 50’000 Franken. Allerdings möchte ich nicht zu viel Risiko eingehen, da ich in einem Jahr pensioniert werde und das Kapital zur Aufbesserung der Rente dienen sollte. C.W.

Obwohl ich mich in meiner Kolumne in der «SonntagsZeitung» positiv über die Aktien von Stadler Rail geäussert hatte und auch überzeugt bin, dass das Unternehmen unter dem Einfluss von Gründer Peter Spuhler weiter erfolgreich wachsen wird, rate ich Ihnen zur Vorsicht. Obwohl Spuler auch nach dem Börsengang weiter rund 40 Prozent an der Firma hält.

Ich halte den Vergleich von Stadler Rail mit Aktien von Apple oder Microsoft nicht für sinnvoll, zumal diese Unternehmen in ganz anderen Bereichen tätig sind. Sie dürfen nicht erwarten, dass sich der Wert der Stadler-Rail-Papiere in den nächsten Jahren an der Börse locker verzehnfachen wird, wie dies etwa bei Apple geschehen ist. Meines Erachtens ist dies unrealistisch. Ihre Erwartungen sind viel zu hoch.

Wenn Stadler Rail, wie vom Management und Verwaltungsrat in Aussicht gestellt, weiter stark wächst, was ich glaube, und das Unternehmen seine Versprechen einhält, können die Papiere an der Börse noch weiter zulegen. Als Anleger sollte man aber realistische Erwartungen haben: Vieles der ambitionierten Wachstumspläne ist bereits im Kurs der Aktien enthalten. Falls aber die hohen Ziele und Erwartungen doch nicht erfüllt werden, müssten Sie damit rechnen, dass die Aktien tauchen und sich länger enttäuschend entwickeln.

Wie bei jeder Aktie müssen Sie auch bei Stadler Rail von starken Kursschwankungen ausgehen. Sie gehen ein erhöhtes Risiko ein und sollten solche Aktien nur halten, wenn Sie in der Lage sind, dieses Risiko zu tragen. Da Sie mir schreiben, dass Sie eben gerade keine zu grossen Risiken eingehen möchten, weil Sie das Kapital für Ihr Alter brauchen, zweifle ich stark, dass es für Sie ein guter Weg ist, wenn Sie diese Aktien kaufen.

Vor allem rate ich Ihnen klar davon ab, gleich mit 50’000 Franken Aktien von Stadler Rail zu erwerben. Wenn Sie das machen, gehen Sie ein grosses und für Sie gefährliches Klumpenrisiko ein.

Ihren Angaben entnehme ich, dass Sie sonst nur auf passiv verwaltete Exchange Traded Funds (ETF) setzen. Diese haben den Pluspunkt, dass Sie auch mit tiefen Gebühren eine breite Diversifikation erreichen. Wenn Sie aber Stadler Rail als einzige Einzelaktie halten und gleich noch so viel Geld investieren, fehlt Ihnen die unbedingt notwendige Diversifikation. Sie gehen aus meiner Sicht zu grosse Risiken ein und ich rate Ihnen davon ab.

Falls Sie ganz einfach Freude am Unternehmen haben und vom Erfolg von Stadler Rail überzeugt sind und einen Anlagehorizont von mehreren Jahren haben, können Sie immerhin ein paar wenige – zum Beispiel 100 – Titel kaufen. Dann haben Sie zwar auch ein gewisses Klumpenrisiko, doch dieses hält sich dann angesichts des eingesetzten Betrages in engen Grenzen.

Ich würde eher Ihren bisherigen Kurs fortsetzen und auf Finanzvehikel wie ETF oder Anlagefonds setzen, die breit diversifiziert ganze Märkte und Anlageklassen abdecken. Indem Sie einen Fonds erwerben, der den Schweizer Aktienmarkt abdeckt, sind Sie ebenfalls zu einem kleinen Teil in Stadler Rail investiert, gehen aber deutlich geringere Risiken ein, als wenn Sie gleich sehr viel von Ihrem Geld nur auf eine einzige Aktien setzen. Trotz guter Wachstumsperspektiven sollte man das Kurspotenzial der Stadler-Rail-Aktien nicht überschätzen und Klumpenrisiken vermeiden.

Auch punkto Anlageklassen rate ich Ihnen zur Diversifikation. Im Alter sollte man meines Erachtens eher eine konservative Anlagestrategie verfolgen, weil der Anlagehorizont geringer ist als bei einem jungen Menschen. Gerade weil Sie, wie Sie schreiben, Ihr Geld im Alter brauchen, würde ich nicht nur alleine in stark schwankungsanfällige Aktien investieren, sondern auch andere Anlageklassen wie Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe berücksichtigen und so über alles hinweg eine breitere Diversifikation anstreben.

Da Sie an regelmässigen Erträgen interessiert sind, könnten Sie bewusst auch Anlagefonds mit Fokus auf Dividendenperlen stärker gewichten. Zuvor würde ich mir aber genau überlegen, wie viel Risiken Sie wirklich eingehen wollen und können.