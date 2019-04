Hände weg vom Vermögen der Kinder!

In meinem Testament werde ich meine Kinder auf den Pflichtteil setzen und meine Grosskinder stärker begünstigen. Da das Verhältnis zu meinem Sohn und dessen Lebenspartnerin nicht unbekümmert ist, frage ich mich, ob es möglich ist, das erbliche Kindsvermögen der Grosskinder bis zu deren Mündigkeit vom Zugriff der leiblichen Eltern zu schützen. H.W.

Gleich vorweg: Noch unmündige Kinder, die in den Genuss einer Erbschaft kommen, sind gut geschützt. Deren Eltern können das von den Kindern – in Ihrem Fall Ihren Grosskindern – geerbte Geld nicht einfach für sich beanspruchen. So kann es vorkommen, dass Kinder aufgrund einer Erbschaft deutlich mehr Vermögen besitzen als ihre Eltern. Die Versuchung ist dann gross, dass Eltern auf dieses Kapital zurückgreifen möchten.

Doch auch wenn es finanziell eng wird, dürfen sie das nicht einfach nutzen. In einem streng festgelegten Rahmen ist es ihnen lediglich erlaubt, Erträge aus der Verwaltung des von den Kindern geerbten Vermögens zu brauchen – etwa für die Erziehung und den Kindesunterhalt. In welchem Fall Geldbezüge erlaubt sind und wann nicht, erfahren Sie bei Ihrer Bank.

Verschiedene Institute haben dafür hilfreiche Merkblätter zusammengestellt – so etwa die Obwaldner Kantonalbank. Ihr Merkblatt «Kindesvermögen» erläutert gut verständlich den Unterschied des freien und gebundenen Kindesvermögens sowie die entsprechenden Rechte und Pflichten. Für die Bank gilt: «Alles Geld, das das Kind zu Sparzwecken aus Schenkung oder aus Erbschaft erhält, ist laut Gesetz gebundenes Kindesvermögen». Das von der minderjährigen Person selbst erarbeitete Geld, zum Beispiel der Lehrlingslohn, wird indes als freies Kindesvermögen eingestuft.

Damit wäre schon mal festgelegt, dass Ihr Sohn nicht einfach über das von Ihren Grosskindern geerbte Geld frei verfügen kann. Auf dem Merkblatt der Bank heisst es weiter: «Den Eltern kommen mit der elterlichen Sorge das Recht und die Pflicht zu, das gebundene Kindesvermögen zu verwalten. Sofern ein einzelner Elternteil die elterliche Sorge innehat, nimmt er alleine die Verwaltung wahr. Im Einzelfall kann die Behörde ein Inventar verlangen.»

Unterschiede ergeben sich je nach Art des Kindesvermögens auch bei der Verwaltung des Geldes. «Soll Geld zu Sparzwecken für das Kind angelegt werden – also gebundenes Kindesvermögen –, eröffnen die Eltern das Konto». Für sein Taschengeld oder den Lehrlingslohn – also freies Kindesvermögen – kann das Kind ab 14 Jahren selber ein Konto/Depot eröffnen.

Die Bank kennzeichnet in der Rubrik des jeweiligen Kontos oder Depots mit einer Abkürzung, um welche Art des Kindesvermögens es sich handelt. «G» steht dabei für gebundenes Kindesvermögen und «F» für freies Kindesvermögen. Sowohl das Konto und Depot mit dem gebundenen Kindesvermögen wie auch das Konto und Depot mit dem freien Kindesvermögen lauten auf den Namen des Kindes.

Auskunft gibt das Merkblatt «Kindesvermögen» der OWKB auch über die Verwendung von Vermögen und Ertrag: «Die Eltern dürfen das Kindesvermögen nicht für den laufenden Unterhalt, die Erziehung oder für die Ausbildung verwenden, ausser die Behörde hat dies bewilligt.» Anders ist es bei den Erträgen: Da dürfen die Eltern den Ertrag des Kindesvermögens für den Unterhalt, die Erziehung und die Ausbildung des Kindes verwenden und soweit rechtmässig auch für Ausgaben des Haushaltes, wobei ein möglicher Überschuss dem Kindesvermögen zufällt.

Mit dem Erreichen der Volljährigkeit ab 18 Jahre würden Ihre Grosskinder automatisch das vollständige Verfügungsrecht über das gesamte auf ihren Namen angelegte Kindesvermögen, also auch über das gebundene Kindesvermögen erhalten.

