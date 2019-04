Meine Börsenkenntnisse sind limitiert auf Kaufen und Verkaufen einzelner Titel über das E-Banking. Was sind «gedeckte Calls», und wie nutze ich diese? R.K.

Sie sprechen eine bei einigen Investoren recht beliebte Anlagestrategie an. Dank dieser kann man bei positivem Verlauf die Rendite auf seinen Aktien verbessern. Konkret kann man sich zusätzlich zum möglichen Kurswachstum und den erwarteten Dividenden, wie man sie bei Aktien kennt, mit dieser Technik eine zusätzliche Prämie verdienen und damit die Gesamtrendite erhöhen – vorausgesetzt, die gewählte Strategie geht wirklich auf, was natürlich keineswegs sicher ist.

Im Fachjargon spricht man meist nicht vom gedeckten Call, sondern angelsächsisch vom «Covered Call». Bei dieser Strategie schreiben Sie eine Call-Option mit einem Ausübungspreis über dem Basiswert.

Sie besitzen beispielsweise UBS-Aktien und schreiben eine Call-Option, deren Ausübungspreis ein paar Franken über dem aktuellen Kurs liegt. Weil Sie den Basiswert der Call-Option besitzen, spricht man von einem Covered Call. Mit dem von Ihnen geschriebenen Covered Call verschaffen Sie einem Käufer Ihres Calls das Recht, aber nicht die Pflicht, den sich in Ihrem Besitz befindenden Basiswert zum vorher festgelegten Preis und Zeitpunkt zu erwerben. Dafür werden Sie seitens des Käufers mit einer Prämie entschädigt. Der Käufer kann also zum festgelegten Preis und Zeitpunkt von Ihnen die UBS-Aktien kaufen.

Interessant ist diese Strategie vor allem bei seitwärts tendierten Märkten, wenn es schwierig ist, eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften. Wenn der Kurs steigt, müssen Sie den Basiswert verkaufen und partizipieren dann natürlich nicht mehr am möglichen weiteren Anstieg des Basiswertes.

Keinen Schutz bietet diese Strategie indes gegen sinkende Kurse. Falls der Kurs Ihres Basiswertes einbricht, verfällt die Option. Der Käufer wird die Option nicht einlösen, denn er hat nur ein Recht und nicht eine Pflicht erworben. Sie haben wenigstens die Prämie, sitzen aber dennoch auf Buchverlusten beim Basiswert. Doch das würden Sie bei sinkenden Kursen auch ohne den Covered Call tun.

Diese Strategie ist somit keine Absicherung, sondern lediglich eine Möglichkeit, mehr Rendite mit dem bestehenden Aktienpositionen zu erzielen. Falls Sie Ihre Aktien absichern möchten, da Sie in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Turbulenzen an den Aktienmärkten rechnen, würde ich Ihnen eher empfehlen, selbst Put-Optionen zu kaufen. Mit solchen können Sie einzelne Aktien oder einen bestimmten Markt gegen Kursrückschläge absichern. Dafür bezahlen Sie aber dann selbst eine Prämie. Das ist faktisch Ihre Versicherungsprämie.

Das ist aus meiner Sicht nur sinnvoll, wenn Sie damit auf sinkende Märkte spekulieren möchten oder das in die bestimmten Aktien investierte Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt unbedingt benötigen. Wenn Sie hingegen einen langen Anlagehorizont von fünf und mehr Jahren bei Ihren Aktien haben, was ich empfehle, spielen Kursausschläge ohnehin nicht mehr eine so grosse Rolle.

Für die Umsetzung von Strategien mit Calls oder Puts sollten Sie eine professionelle Beratung bei Ihrer Bank in Anspruch nehmen, die Ihnen die Vor- und Nachteile anhand Ihres Depots konkret aufzeigt.