Nutzen Sie Ihr Geld selber, anstatt es zu vererben

Ich bin 74 Jahre alt, sitze im Rollstuhl, geistig fit, körperlich eingeschränkt, und werde von meiner Frau gepflegt. Wir benützen zusammen eine Eigentumswohnung im Wert von etwa 700’000 Franken, AHV und Rente betragen etwa 80’000 Franken pro Jahr. Wenn meine Frau nicht mehr wäre, müsste ich ins Heim. Das kostet immens. Ich habe davon gehört, dass der Staat in einem solchen Fall auf den Besitz zurückgreift, also auf die Wohnung. Kann man da unserer einzigen Tochter nichts mehr vererben? W.E.

Es stimmt, dass die Betreuung in einem Pflegeheim hohe Kosten zur Folge hat. Wie hoch die Kosten tatsächlich sind, variiert je nach Heim und Betreuungsumfang allerdings stark. Zur Deckung der Kosten werden in erster Linie Ihre Einnahmen aus der AHV und der Pensionskasse herangezogen. Damit können Sie immerhin einen Teil der Ausgaben decken.

Da Sie Pflege brauchen, dürfte Ihre Rente aus AHV und PK aber kaum reichen, um die effektiven Kosten zu begleichen. Wenn man kein Vermögen hat, kann man in einer solchen Situation Ergänzungsleistungen beantragen. Wenn man indes, so wie Sie, über ein Vermögen verfügt, muss man auch bereit sein, mit seinem Vermögen an die Kosten beizutragen.

Gemäss Angaben der AHV entsprechen die jährlichen Ergänzungsleistungen der Differenz zwischen den anerkannten Ausgaben und den Einnahmen, die angerechnet werden können – wobei zwischen Personen, die zu Hause leben, und Personen, die im Heim oder im Spital wohnen, unterschieden wird. Für Sie entscheidend ist die Frage, welche Einnahmen konkret angerechnet werden.

Gemäss Definition der AHV werden neben den erwähnten Renten u. a. auch Einkünfte aus dem Vermögen wie Zinsen, Miete, Untermiete, Pacht oder Nutzniessung sowie der Mietwert der Wohnung voll angerechnet. Zur Anrechnung gelangen allerdings auch Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist. Es wäre somit nicht sinnvoll, wenn Sie jetzt einfach Ihrer Tochter noch rasch eine hohe Schenkung machen würden.

Angerechnet werden weiter «ein Teil des Vermögens (Verzehr), das bei Alleinstehenden 37’500 Franken und bei Ehepaaren 60’000 Franken übersteigt». Weiter heisst es bei der AHV: «Zusätzlich werden bei selbst bewohnten Liegenschaften 112’500 Franken nicht als Vermögen berücksichtigt bzw. 300’000 Franken in folgenden Fällen: Die Liegenschaft eines Ehepaars wird von einem Ehegatten bewohnt, während der andere im Heim oder im Spital lebt; die Liegenschaft eines Ehepaars wird von einem Ehegatten bewohnt, der eine Hilflosenentschädigung der AHV, IV, UV oder MV bezieht; die Liegenschaft wird von einer alleinstehenden Person bewohnt, die eine Hilflosenentschädigung der AHV, IV, UV oder MV bezieht. Sofern diese Freibeträge überschritten werden, wird ein Teil davon als Einkommen angerechnet.» Sie kämen also nicht um einen Vermögensverzehr herum.

So sehr ich Ihre Sorge verstehen kann, sollten Sie aber auch bedenken, dass es sinnvoll ist, dass man im Alter gerade auch für eine Pflege sein Vermögen nutzt. Nicht zuletzt deshalb hat man im Erwerbsleben ja Geld auf die hohe Kante gelegt – nämlich, dass man später im Alter hoffentlich möglichst gut versorgt ist.

Aus meiner Sicht sollte der Zweck der Vermögensbildung nicht darin bestehen, dass man seinen Erben möglichst viel weitergeben will. Die Erben sind für sich selbst verantwortlich und in der Regel selbst in der Lage, für sich zu sorgen oder sogar Vermögen zu bilden.

Nutzen Sie zusammen mit Ihrer Frau im Rahmen Ihrer Möglichkeiten Ihr Geld, damit es Ihnen den Umständen entsprechend wohl ist. Rücksichten auf Erben sollten Sie dabei aus meiner Sicht nicht nehmen: Sie haben Ihr Geld selbst erarbeitet, damit Sie es nutzen können. Jede weitere Generation ist für sich selbst verantwortlich und sollte nie darauf hoffen, überhaupt etwas zu erben.