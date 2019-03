Orell Füssli wird zur Dividendenperle

Orell Füssli kann was bieten. Die Dividendenrendite von 6,3 Prozent ist ein Kaufargument. Die ­Industrie- und Handelsgruppe wird im Mai zu ihrem 500-jährigen Bestehen eine ordentliche Dividende von 4 Franken plus eine Jubiläumsdividende von 2 Franken je Aktie zahlen. Das ergibt ­besagte Rendite. Für mich ist es aber wichtig, dass die Ausschüttung nachhaltig ist, sprich: dass in den Folgejahren wenigstens gleich viel bezahlt wird. Daran kann man zweifeln, denn Orell Füssli geht für 2019 «von einer tendenziell schwächeren Ertragssituation» aus. Andererseits erzielt die Gruppe gute Cashflows und hat einen üppigen Cashbestand: Ende Dezember waren es 52 Millionen Franken. Die diesjährige Ausschüttung beläuft sich auf 12 Millionen Franken. Aussagen von Verwaltungsratspräsident Anton Bleikolm lassen die Deutung zu, dass Orell Füssli nächstes Jahr, vorbehältlich einer Übernahme, gleich viel wie heuer ausschütten könnte, 6 Franken je Aktie. Kaufen

The Circle Mitte 2020 bezugsbereit

Der Flughafen Zürich hat mich nach längerer Zeit wieder einmal überrascht. Das internationale Geschäft ergatterte den Zuschlag für den Betrieb von zwei Flughäfen in Brasilien in einem öffentlichen Bieterverfahren. Bei Vitória und Macaé handelt es sich um kleine Airports, kleiner als die anderen Engagements in Brasilien. Ab 2020 soll der Betrieb auf Konzernebene einen Beitrag zum Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda in hoher einstelliger Millionenhöhe abwerfen. Damit rückt die Gesellschaft einem Langfristziel näher: Das inter­nationale Geschäft soll dereinst 10 bis 15 Prozent zum Ergebnis beitragen. Näher am Ziel ist der Flughafen Zürich mit dem Immobilienprojekt The Circle, das Mitte 2020 bezugsbereit sein soll. Neben den beiden positiven Entwicklungen gibt es für die längerfristige Beurteilung der Aktien des Flughafens Zürich auch eine Unbekannte: die neue Gebührenverordnung. Sie wird frühestens Ende 2020 in Kraft treten. Die Unsicherheit darüber lastet auf dem Aktienkurs. Sie wird sich frühestens im Sommer legen, wenn der Bundesrat über die Verordnung entscheidet, deshalb bin ich zurückhaltend. Halten

Profitabel und widerstandsfähig

Andere Unternehmen nageln in einer vergleichbaren Situation mit dem Marketinghammer ein «New» vor ihren Namen. Eine New Georg Fischer gibt es aber nicht. Georg Fischer bleibt Georg Fischer, wenn auch in profitablerer, wachstumskräftigerer und widerstandsfähigerer Form. Das freut mich. Seit vergangenem Dezember ist diese Veränderung noch offensichtlicher. Durch den Verkauf zweier ertragsloser Eisengusswerke in Deutschland mit über 600 Millionen Franken Umsatz hat das Portfolio der Industriegruppe eine markante Aufwertung erfahren. Nur noch ein Fünftel des Umsatzes entfällt auf den Automobilsektor, fast die Hälfte dagegen auf das recht defensive und überdurchschnittlich profitable Geschäft mit Rohrleitungssystemen. An der Börse wird diesem Wandel indes noch kaum Rechnung getragen. Die Aktien haben sich seit Jahresbeginn zwar ein Stück weit erholt, mit dem 14-Fachen des für 2019 geschätzten Gewinns wird ihnen meines Erachtens aber nicht die Bewertung zugestanden, die angesichts der qualitativen Fortschritte verdient wäre. Kaufen

Marketing-Gag von Migros-Tochter

Die Kryptowährung Bitcoin bekommt ein bisschen Rückenwind. Erstmals seit Februar wurde die Marke von 4000 Dollar übersprungen. Seit dem Tief von Anfang März hat sich der Preis um 8 Prozent erhöht. Besonders verwundert bin ich darüber, wie stabil sich die Währung verhält. Die Zeit der grossen Kursausschläge scheint völlig vergessen. Dabei ist der Wert von Bitcoin seit dem Allzeithoch von Dezember 2017 um mehr als drei Viertel eingebrochen. Für mich ist diese Ruhe bei Bitcoin kein Grund, einzusteigen. Weder als Anlageklasse noch als Zahlungsmittel verbreitet sich die Digitalwährung. Wenn Versandhändler wie zuletzt die Migros-Tochter Digitec Galaxus nun Bitcoin akzeptieren, ist das nicht viel mehr als ein Marketing-Gag. Um es klar zu sagen: Ohne Spekulanten gibt es bei den Kryptowährungen keine Chance, dass der Preis schnell steigen wird. Solch einen neuerlichen Spekulationsschub kann ich natürlich nicht ausschliessen, aber ein Engagement in Bitcoin oder einer anderen der unzähligen Digitalwährungen wäre nur eine riskante Wette. Der Wert kann ganz schnell wieder rasant fallen. Meiden

Chancen für Expansion sind gut

Der Investmentanbieter Partners Group hat den Gewinn lediglich 2 Prozent gesteigert. Das hat die Aktien etwas unter Druck gesetzt. Denn das Unternehmen hat die verwalteten Vermögen vergangenes Jahr um 18 Prozent auf 83 Milliarden Franken ausgeweitet und die darauf eingezogenen Fixgebühren immerhin 15 Prozent vergrössert. Das Problem ist, dass die erfolgsabhängigen Kommissionseinnahmen um ein Siebtel unter den Rekordwert von 2017 schrumpften. Das sei halb so schlimm, sagte Verwaltungsratspräsident Steffen Meister an der Jahreskonferenz. Der variable Einnahmenteil werde dauerhaft ein Viertel des Totals ausmachen, und 2018 sei er im Zielbereich gelegen. Für 2019 erwartet das Management, dass sich die verwalteten Gelder netto ein Zehntel vergrössern. Viele der institutionellen Anleger würden weniger als bislang in kotierte Aktien und Obligationen investieren und stärker auf Private Equity, Private Debt und In­frastruktur setzen – also genau auf die Investmentangebote, die Partners Group offeriert. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass das Unternehmen dauerhaft kräftiger als andere Vermögensverwalter expandiert. Kaufen