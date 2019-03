Ich habe neben meiner Lohnabrechnung den Pensionskassenausweis zugeschickt erhalten. Für mich ist dies ein Formular mit viel Zahlen, die ich nicht verstehe. Was bedeuten all die Zahlen für mich? G.E.

Bei der Pensionskasse geht es für uns alle um viel Geld. Darum lohnt es sich, den Pensionskassenausweis genau zu studieren. Auf dem PK-Ausweis ersichtlich sind etwa der gemeldete und der versicherte Jahreslohn und das vorhandene Altersguthaben: Hier erfahren Sie, wie viel Sie bereits in Ihrer Kasse angespart haben.

Am meisten Interesse wecken die Leistungen für Ihr Alter: Bei dieser Zahl berechnet die Pensionskasse, wie hoch das PK-Kapital oder die Rente später bei der Pensionierung dann sein wird – vorausgesetzt man verdient bis zum Rentenalter gleich viel wie bis anhin, was keineswegs garantiert ist. Wenn das Salär und die entsprechenden Beiträge steigen, nimmt auch das PK-Kapital zu. Oft aber nimmt das Salär ab. Das führt dazu, dass auch das Vorsorgekapital nicht mehr im gleichen Umfang bis zum Rentenalter ansteigt.

Dennoch sind die Hochrechnung des PK-Kapitals und die abgeleitete Rente ein Indikator: In den meisten Fällen merkt man nämlich, dass man später bei der Pensionierung weniger Rente erhalten wird, als man vielleicht gemeint hatte. Wenn man sich früh genug damit auseinandersetzt, kann man noch handeln und seine Vorsorge durch freiwillige Einzahlungen in die steuerbegünstigte 3. Säule oder in die Pensionskasse aufbessern.

Solche freiwilligen Einzahlungen in die Säule 3a oder in die Pensionskasse, sofern man dazu die Möglichkeit hat, haben zusätzlich den Pluspunkt, dass man damit noch im Erwerbsleben kräftig Steuern spart, da man diese Einzahlungen in der Steuererklärung in Abzug bringen darf.

Auf dem Pensionskassenausweis findet man auch heraus, wie sich eine Frühpensionierung auf die spätere Rente auswirkt und ob sie überhaupt ein realistisches Ziel ist. Weiter erfährt man auf dem Formular die Leistungen für den Fall, dass man stirbt oder invalid würde, und kann so ebenfalls rechtzeitig für sich und seine Liebsten vorsorgen. Der PK-Ausweis gibt einem Anhaltspunkte, ob die zu erwartenden Leistungen im Alter oder im Invaliditäts- oder Todesfall genügen oder ob man zusätzlich auf freiwilliger Basis noch mehr vorsorgen sollte.

Nirgends sonst haben die Schweizer so viel Geld parkiert wie in ihrer Pensionskasse. Umso wichtiger ist es, dass man den Pensionskassen-Ausweis nicht einfach nur in einem Ordner ablegt, sondern genau hinschaut und das Formular studiert – allenfalls auch mit fachlicher Unterstützung, damit man versteht, was mit dem eigenen Geld und der Vorsorge fürs Alter tatsächlich passiert.