Was bringen geschenkte Alcon-Aktien?

Mein Mann ist im Besitz von 4400 Aktien von Novartis. Nun plant Novartis einen Spin-off von Alcon. Was bedeutet das für uns? Verkaufen? H.R.

Die Augenheilsparte Alcon wurde von Novartis vor Jahren für teures Geld übernommen, entwickelte sich aber nicht wie erhofft als grosse Gewinnbringerin. Im Gegenteil: Zunehmend wurde Alcon für Novartis ein Klotz am Bein und von Analysten häufig als Problemsparte tituliert.

Nun wird Alcon abgespalten und dann von Novartis unabhängig an der Börse gehandelt. Der Verwaltungsrat von Novartis kam zum Schluss, dass sich Alcon unabhängig von Novartis erfolgreicher entwickeln kann. Kritisch kann man auch sagen, dass sich die Novartis-Führung mit diesem Schritt von ihren Problemen entledigen will.

Technisch abgewickelt wird diese Abspaltung durch die Ausschüttung einer Sachdividende in Form von Aktien von Alcon an die Aktionäre von Novartis. Pro fünf Novartis bekommen die bisherigen Novartis-Aktionäre eine neue Alcon-Aktie. Die Papiere werden dann an der Schweizer Börse mit dem Ticker-Kürzel ALC gehandelt und aufgrund der gewichtigen Kapitalisierung gleich ab dem ersten Handelstag in den Schweizer Leitindex Swiss-Market-Index aufgenommen. Durch die Abspaltung von Alcon entsteht somit ein neues Börsenschwergewicht.

Zusätzlich werden die Alcon-Aktien an der New York Stock Exchange NYSE kotiert. Auch wenn Alcon im Kontext von Novartis in letzter Zeit oft kritisch beurteilt wird, sollte man mit Respekt wahrnehmen, dass Alcon weltweit Marktführerin im Bereich Augenheilkunde ist und im vergangenen Jahr als Division des Basler Pharmariesen immerhin einen Umsatz von beachtlichen 7,1 Milliarden Dollar erwirtschaftet hatte. Operativ resultiert allerdings ein Verlust von 194 Millionen Dollar, was die Freude über die neuen Alcon-Aktien bei dem einen oder anderen trüben dürfte.

Als Inhaber von Novartis-Aktien werden Sie nach der Genehmigung der Abspaltung durch die Generalversammlung zusätzlich Besitzer von Alcon-Papieren. Neben der ordentlichen Dividende wird Ihr Depot durch Alcon verstärkt. Ebenso wie der Dividendenabgang wird die Abspaltung natürlich nicht spurlos am Novartis-Kurs vorbeigehen, sondern den Kurs belasten. Dennoch würde ich die Novartis-Aktien nicht vorgängig verkaufen, sondern die Dividende und die abgespaltenen Alcon-Papiere in Anspruch nehmen.

Wie erfolgreich sich die Alcon-Aktien dann an der Schweizer Börse entwickeln, kann ich auch nicht sagen. Ich würde zuerst einmal abwarten und die Entwicklung im laufenden Jahr verfolgen. Das Alcon-Management muss die Aktionäre von seiner Strategie zuerst noch überzeugen und zeigen, wie es mit dem Augenheilgeschäft künftig wachsen will.

Ich würde schauen, wie sich das Geschäft entwickelt. Und dann können Sie entscheiden, ob Sie die Papiere langfristig behalten oder dann eben doch abstossen wollen.