Wie man mehr aus dem Göttibatzen macht

Ich möchte meinem Patenkind, zurzeit 4 Jahre alt, auf ihren 18. Geburtstag und ihre Volljährigkeit ein Startkapital in ihr Erwachsenenleben von 20’000 Franken übergeben. Ich stelle mir vor, dass der Betrag von 10’000 Franken, mit einer Rendite von jährlich durchschnittlich 5 Prozent, angelegt in SMI-Titel über die nächsten 15 Jahre, diesem Ziel ziemlich nahe kommt. Bin ich damit auf dem richtigen Weg? Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für den Kauf, oder sollte ich noch ein bis zwei Jahre zuwarten? T.E.

Wenn Sie über die nächsten 15 Jahre mit der Aktienanlage wie von Ihnen gewünscht durchschnittlich fünf Prozent erreichen, wachsen die von Ihnen für Ihr Patenkind zur Verfügung gestellten 10’000 Franken dank Zinseszins auf 20’789 Franken. Sie hätten also Ihr Ziel erreicht.

Das Problem dabei ist, dass Sie für diese Rendite keine Garantie haben. Zwar kann man im Langfristvergleich bei Aktieninvestments eine Rendite von durchschnittlich bis zu acht Prozent erwarten. In guten Börsenphasen liegt diese deutlich höher, in schlechten massiv tiefer und kann auch über mehrere Jahre im Minus liegen. Auf einen längeren Anlagehorizont von immerhin 15 Jahren halte ich eine angenommene Rendite von fünf Prozent mit Qualitätsaktien aber als machbar.

Wenn Sie ausschliesslich auf Aktien setzen, die im Swiss-Market-Index enthalten sind, verfügen Sie zwar über ein Portfolio von erstklassigen Titeln und gewichten den Pharmasektor stark. Sollte sich aber der Schweizer Markt im Vergleich zum internationalen Aktienmarkt schwächer entwickeln, hätten Sie einen Nachteil. Zudem sind bei dieser Strategie die Werte der kleinen und mittelgrossen Unternehmen nicht enthalten.

Vor diesem Hintergrund würde ich nicht nur auf den SMI setzen, sondern auf den SPI oder einen Weltaktienindex wie den MSCI World. Bei einem Anlagebetrag von 10’000 Franken macht es allerdings keinen Sinn, auf Einzeltitel zu gehen. Vielmehr würde ich einen Aktienfonds oder einen Exchange Traded Fund dafür nutzen. Da es Ihr Ziel sein muss, dass Ihr Patenkind möglichst viel Rendite erreicht und diese nicht durch zu hohe Gebühren geschmälert werden soll, würde ich einen passiv gemanagten Aktienfonds oder ETF nutzen, der an die Entwicklung der erwähnten Indizes gekoppelt ist.

Konkret könnten Sie je 5000 Franken in Finanzvehikel investieren, welche die Entwicklung des SPI und des MSCI World abbilden. Solche Instrumente bieten alle Banken an. Damit erreichen Sie mit tiefen Gebühren eine breite Diversifikation und haben eine realistische Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Renditeziel auf 15 Jahre hinweg erreichen. Zweifellos tragen Sie mit dem reinen Fokus auf Aktien ein erhöhtes Risiko. Da Sie beabsichtigen, dass das Geld über all die Jahre liegen bleibt und frühestens in 15 Jahren gebraucht wird, halte ich dieses erhöhte Risiko für vertretbar. Dafür haben Sie deutlich höhere Renditechancen.

Zuwarten würde ich mit dem Investment nicht: Zwar weiss niemand, wie sich die Börsen in den nächsten zwei Jahren entwickeln. Vielleicht tauchen die Märkte noch weiter. Falls Sie aber zuwarten, verlieren Sie wertvolle Zeit. Denn es gibt immer ein Argument zuzuwarten, und die Märkte könnten immer noch tiefer sinken. Aber sie können genauso gut steigen.

Wichtig ist, dass man investiert und das Geld nicht brachliegen lässt. Denn auf liquiden Mitteln verliert man nach Abzug der Teuerung faktisch Geld.