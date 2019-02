Wie sicher ist mein Freizügigkeitsgeld?

Ich habe die Kündigung erhalten und keinen neuen Job. Mein Pensionskassengeld muss ich aufs Freizügigkeitskonto verschieben. Es ist ziemlich viel Geld. Wie sicher ist das Geld auf dem Freizügigkeitskonto bei einem Bankkonkurs? O.S.

Als privilegierte Einlagen gelten gemäss Esisuisse Guthaben auf Konten, die auf den Namen des Bankkunden lauten, Kassenobligationen, die im Namen des Inhabers bei der ausgebenden Bank hinterlegt sind, Einlagen aus der gebundenen Vorsorge Säule 3a, Beiträge von Freizügigkeitsstiftungen und Einlagen bei ausländischen Geschäftsstellen der Bank.

Würde eine Bank in der Schweiz Konkurs gehen, was wir alle nicht hoffen, wird unter der Art der Einlagen unterschieden. Es gibt gesicherte Einlagen und privilegierte Einlagen. Zur Deckung der gesicherten Einlagen stellt die Einlagensicherung Esisuisse, die von sämtlichen Banken und Effektenhändlern in der Schweiz getragen wird, im Fall eines Bankenkonkurses Geld für eine schnelle Auszahlung an die berechtigten Gläubiger zur Verfügung.

Gesichert bis maximal 100’000 Franken pro Kunde sind gemäss Esisuisse Guthaben von Privatpersonen, Wirtschaftsunternehmen und öffentlichen Stellen, also zum Beispiel Privat-, Spar-, Anlage-, Lohn-, Nummern-, Depositenkonten und Kontokorrent.

Wenn nun Ihre Bank Konkurs ginge, dann wäre Ihr Freizügigkeitsgeld zwar privilegiert. Das bedeutet, dass Ihr Freizügigkeitsgeld im Fall eines Bankkonkurses der zweiten Gläubigerklasse zugeordnet und bei einer Liquidation prioritär behandelt würde. Die Privilegierung gilt zusammen mit Einlagen der steuerbegünstigten Säule 3a unabhängig von den übrigen Einlagen bis zum Höchstbetrag von 100’000 Franken. Wie Isabelle Rösch, Leiterin Kommunikation der Esisuisse, aber klarstellt: «Sie unterliegen nicht dem gesetzlichen Schutz der Einlagensicherung, sind also nicht durch Esisuisse gesichert.»

Das hat zur Folge, dass die zur Diskussion stehenden 100’000 Franken an Freizügigkeitsgeldern nur erstattet werden, wenn das Institut über genügend Vermögen verfügt. «Ist das nicht der Fall, kann es bis zur Auszahlung lange dauern, unter Umständen bis zum Abschluss der Liquidation. Und je nach Höhe der Konkursmasse erfolgt die Auszahlung allenfallls nur anteilsmässig», so Rösch.

Bei gesicherten Einlagen gilt gemäss der Einlagensicherung höchste Priorität dem Bestreben, Bankkunden, die für den sofortigen Gebrauch notwendige Liquidität von maximal 100’000 Franken je Gläubiger möglichst rasch zu überweisen. Isabelle Rösch weist zudem darauf hin, dass von Gesetzes wegen Freizügigkeitsguthaben bis zu 100’000 Franken je Kunde im Konkursfall privilegiert sind: «Unabhängig davon, ob es sich um eine Kantonalbank mit oder ohne Staatsgarantie handelt.»

Ich rate Ihnen, Ihr Freizügigkeitsgeld auf je ein Freizügigkeitskonto auf zwei verschiedenen Banken und damit verschiedenen Freizügigkeitsstiftungen zu überweisen. Mit dieser Diversifikation senken Sie Ihr Risiko bereits deutlich und sind später auch in der Lage, eine gestaffelte Auszahlung vorzunehmen, was steuerliche Vorteile hat.