So lassen Sie Ihre Säule 3a beständig wachsen

Ich habe eine Frage zu Fondssparlösungen für Säule-3a-Konten mit Indexfonds oder ETF. Zum Beispiel Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT CHF. Nun hat mich auch das VZ kontaktiert und ihre 3a-Vorsorgelösung mit ETF und Indexfonds angepriesen. Ich verstehe die Unterschiede der verschiedenen Angebote nicht und auch nicht die unterschiedliche Zusammenstellung der Kosten. Können Sie eine Empfehlung machen? R.S.

Der von Ihnen in der Frage erwähnte Vorsorgefonds von Swisscanto ist eine gute Form, um das 3.-Säule-Geld kostengünstig und langfristig in Wertschriften zu investieren. Dabei handelt es sich um einen Mischfonds, der passiv investiert und einen maximalen Aktienanteil von 50 Prozent aufweist. Der Rest wird in Obligationen, Immobilienanlagen oder Schweizer Pfandbriefen oder auch Rohstoffen angelegt.

Der Fremdwährungsanteil ohne Währungsabsicherung darf höchstens knapp ein Drittel umfassen. Grösste Positionen sind Nestlé, Novartis, Roche, Zurich und ABB. Mit Kosten von rund 0,4 Prozent ist der Fonds günstig.

Eine Alternative aus meiner Sicht wäre der Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 passiv VT CHF. Dieser weist ebenfalls eine geringe Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio TER von 0,43 Prozent aus, zeichnet sich aber durch eine strategische Aktienquote von höheren 75 Prozent aus. Damit tragen Sie zwar ein höheres Kursschwankungsrisiko. Beim Vorsorgesparen im Rahmen der Säule 3a macht für mich eine höhere Aktienquote grundsätzlich Sinn, da das Kapital in der Regel während vieler Jahre – oft zehn, zwanzig oder sogar dreissig Jahre – liegen bleibt. Eine tiefere Aktienquote sollte man indes wählen, wenn man wenige Jahre vor der Pensionierung steht.

Auch das VZ bietet aus meiner Sicht kostenmässig attraktive Möglichkeiten, um sein Vorsorgegeld in Wertschriften anzulegen. Hier wird das Kapital in Exchange Traded Funds – also börsengehandelte Fonds – investiert, welche an einen Index gekoppelt sind. Dank dieser Strategie sind die Kosten ebenfalls deutlich geringer als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Die Kosten dürfen sich in einer ähnlichen Grössenordnung bewegen wie bei den passiven Swisscanto-Fonds.

Welche Variante für Sie besser ist, kann ich nicht sagen, da ich die konkreten Angebote, die Ihnen das VZ gemacht hat, nicht kenne. In der Grundrichtung sind beide Varianten ähnlich: Beide investieren passiv in Wertschriften und geben Ihnen die Möglichkeit, mit wenig Gebühren Ihr Vorsorgegeld langfristig anzulegen.

Bei beiden Varianten müssen Sie sich überlegen, wie viel Risiken Sie tragen wollen und können. Die Antwort hängt nicht zuletzt von Ihrem Anlagehorizont ab. Wenn Sie jung sind oder auch noch wenigstens zehn Jahre bis zur Pensionierung haben, würde ich eher eine Strategie mit einer höheren Aktienquote nutzen.

Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man erstens sein 3.-Säule-Geld überhaupt investiert und nicht nur einfach auf dem Konto liegen lassen, wo es kaum mehr eine vernünftige Rendite abwirft. Und zweitens, dass man Wertschriftenlösungen mit geringen Gebühren für sein Vorsorgegeld wählt. Die Gebühren vermindern die effektive Rendite. Doch als Vorsorgesparer sollte man das Ziel haben, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen.

Über die vielen Jahre hinweg, in denen das Vorsorgegeld blockiert ist, macht schon ein kleiner Renditeunterschied aufgrund des Zinseszinseffekts einiges Geld aus, das man bei der Auszahlung bei der Pensionierung hat oder nicht. Allein mit dieser Differenz kann man sich nach der Pensionierung schon eine schöne Reise finanzieren.