Seit Jahren habe ich über 200’000 Franken auf der Seite. Diese sind angelegt, aber seit mindestens 15 Jahren geht es nicht vorwärts. Daher meine Frage an Sie: Ist es zu viel erwartet, dass diese 200’000 Franken jedes Jahr ein Prozent etwa für eine schöne Woche Ferien in Zermatt abwerfen, vielleicht sogar zwei bis drei Prozent für eine schöne Reise? D.T.

Welche Renditeerwartungen man haben darf, hängt davon ab, wie viel Risiken man mit seinem Geld eingehen kann und will. Wenn man möglichst gar kein Risiko tragen möchte, sollten die Renditeerwartungen entsprechend tief sein.

Einfach veranschaulichen lässt sich das mit den schweizerischen Bundesobligationen. Diese gelten international als Inbegriff für höchste Sicherheit. Wer also höchste Sicherheit sucht, kann solche Bundesobligationen halten, dafür bekommt er null Rendite. Denn die Rendite dieser Eidgenossen liegt bei null und phasenweise sogar im Minusbereich, sodass man faktisch sogar leicht Geld verliert. Dafür ist das Geld sehr sicher parkiert.

Das Gleiche gilt, wenn Sie Ihr Geld einfach auf dem Konto einer sehr sicheren Bank mit Staatsgarantie liegen lassen. Auch wenn Sie Frankenunternehmensanleihen von Firmen mit sehr gutem Schuldnerrating erwerben, verdienen Sie wegen der nach wie vor rekordtiefen Zinsen derzeit praktisch nichts.

Im Klartext: Wenn Sie eher kein Risiko eingehen möchten und verlangen, dass Ihr Geld möglichst keinen Schwankungen ausgesetzt ist, wird es derzeit sehr schwierig mit den von Ihnen erhofften Renditen von zwei bis drei Prozent. Mit sicheren Frankenanleihen oder entsprechenden Anleihenfonds ist das derzeit kaum möglich.

Falls Sie aber bereit sind, stärkere Kursschwankungen und höhere Risiken zu tragen, dürfen Sie auch Ihre Erwartungen erhöhen. Es ist problemlos möglich, dass Sie auf Ihren 200’000 Franken auch über viele Jahre hinweg deutlich mehr Rendite erzielen – etwa, indem Sie Dividendenperlen kaufen, also Aktien mit einer hohen Dividende.

Sie müssen zwischen zwei Dingen unterscheiden: Sind Sie primär am Ertrag Ihres Geldes interessiert oder aber am Wachstum? Wenn Sie jedes Jahr einfach einen bestimmten Ertrag wünschen, spielt es nicht wirklich eine Rolle, ob die Wertschriften Ende Jahr mal mehr oder weniger wert sind. Kursschwankungen, wie sie bei Aktien normal sind, spielen in diesem Fall keine grosse Rolle, denn Sie würden die Aktien ja langfristig halten und nicht verkaufen. Tatsächlich sind diese Aktien mal mehr und mal weniger wert.

Sie könnten beispielsweise Dividendenperlen wie Nestlé, Swisscom, Zurich, Swiss Re, Novartis, Roche, Adecco, Swiss Life oder LafargeHolcim halten. Mit einem solchen Mix erreichen Sie eine jährliche Rendite von über drei Prozent, da einzelne dieser Titel sogar eine Dividendenrendite von über fünf Prozent aufweisen. Ein Beispiel ist etwa Burkhalter mit einer Dividendenrendite von sechs Prozent.

Es ist also durchaus möglich, dass Sie sich mit Dividendenperlen mit Ihrem Geld eine schöne Reise finanzieren, wobei Sie auch die Steuern berücksichtigen müssten: Dividenden müssen ebenso wie Zinseinnahmen, aber anders als Kursgewinne versteuert werden.

Der Preis für diese Erträge ist allerdings das erhöhte Risiko. Sie müssen sich überlegen, ob Sie dieses Risiko tragen möchten und genügend Nerven haben, um die stärkeren Kursschwankungen, mit denen Sie bei einer solchen Dividendenstrategie zwingend rechnen müssen, auszuhalten.