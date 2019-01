Es wird ja immer wieder geraten, Geld, welches ohnehin nur auf dem Sparkonto liegt, zu investieren. Dies mit der Begründung, dass es auf dem Bankkonto mehr Wert verliere, als es Zinsen einbringe. Angenommen ich würde für zehn Jahre 10’000 Franken in ein Bankschliessfach legen. Mit dem Bankschliessfach hätte ich die sicherste Methode der Geldhortung gewählt. Wie viel würde mich diese Sicherheit in Form von Wertverlusten kosten? M.V.

Wie viel Sie bei dieser Form von Geldhortung tatsächlich verlieren, hängt von der Teuerungsentwicklung ab. Das Bundesamt für Statistik und das Staatssekretariat für Wirtschaft gehen von einer Teuerung in diesem Jahr von fast einem Prozent aus.

Wenn Ihre 10’000 Franken in diesem Jahr im Schliessfach liegen, würden Sie darauf somit 100 Franken verlieren. Ihr Geld hätte Ende Jahr nur noch eine Kaufkraft von 9900 Franken. Auf zehn Jahre bezogen würden Sie bei gleich bleibender Teuerung 1000 Franken an Kaufkraft verlieren.

Allerdings wissen wir alle nicht, wie sich die Teuerung künftig entwickelt. In früheren Jahren war sie sogar negativ. Sie haben lange Zeit aufgrund des starken Frankens sogar an Kaufkraft gewonnen. Im momentanen konjunkturellen Umfeld würde ich aber davon ausgehen, dass die Teuerung weiter im positiven Bereich bleibt und sogar eher anzieht.

Erst recht ansteigen würde sie, wenn nicht mehr nur in den USA, sondern später auch bei uns die Zinsen anziehen. So weit ist es hierzulande noch nicht. Möglich ist auch, dass die Teuerung künftig wieder deutlich stärker als die aktuellen eins Prozent in die Höhe klettert. Dann würden Sie auf Ihrem im Schliessfach gehorteten Geld noch mehr verlieren.

Angesichts der immensen weltweiten Schuldenberge würde es mich nicht erstaunen, wenn die Staaten ein Interesse an einer steigenden Inflation haben. Denn auf eine andere Weise können sie ihre riesigen Schulden nie mehr zurückzahlen. Mit einer schleichenden Entwertung des Geldes nehmen die Schulden ab. Leider haben viele Leute vergessen, dass die Inflation Gift für das Ersparte ist: Bei einer Teuerung nimmt die Kaufkraft des Ersparten laufend ab.

Wenn Sie Geld ins Schliessfach legen, müssen Sie allerdings noch weiter Kosten dazurechnen: Erstens müssen Sie der Bank eine Schliessfachgebühr bezahlen. Die Kontoführungsgebühren kommen dazu, da Sie für die Eröffnung eines Bankschliessfaches bei einer Bank ein Konto benötigen.

Zweitens entgeht Ihnen eine Rendite auf dem Geld. Selbst wenn Sie nur einen geringen Jahreszins von 0,2 Prozent auf zehn Jahre einsetzen, hätten Sie auf den 10’000 Franken immerhin total knapp 202 Franken Zins. Bei angenommenen durchschnittlichen fünf Prozent Rendite mit Wertschriften würden aus den 10’000 Franken dank Zinseszins gar 16’289 Franken. Die angenommene Rendite, die Ihnen entgeht, dürfen Sie nicht ausklammern, wobei Sie bei dieser Variante ein erhöhtes Anlagerisiko tragen, was die Rendite natürlich wieder relativiert.

Und drittens müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie auch bei der Hortung von Bargeld im Bankfach ein Restrisiko tragen: Wenn es in der Bank brennt und Ihre im Bankfach gehorteten Noten verbrennen oder durch Hochwasser zerstört werden, sind diese nicht versichert. Ich gebe Ihnen recht, das ist ein geringes Risiko, dennoch bleibt ein Restrisiko.

Um der schleichenden Geldentwertung durch die Teuerung zu entgehen, würde ich das Geld weder in einem Bankfach noch einfach auf dem Konto brachliegen lassen, sondern zumindest einen Teil davon investieren.