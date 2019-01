Ich habe von Dividendenaristokraten gelesen und bin in meiner Recherche auf zwei ETFs gestossen, die meiner Meinung nach interessant sein könnten. Es sind dies ProShares S&P 500 Dividends Aristocrats ETF und SPDR S&P Dividenden ETF. Was ist Ihre Meinung dazu? R.G.

Steigende Dividenden haben den Pluspunkt, dass man als Anleger mit einer Aktie einen schönen Zusatzertrag erwirtschaftet. Sie sind aber auch ein Signal, dass es einem Unternehmen gut geht und es deshalb höhere Dividenden ausschütten kann. Ein Qualitätskriterium bei der Beurteilung von Aktien ist denn auch die Kontinuität der Dividendenausschüttung.

Während die Grossbanken nach der Finanzkrise zeitweise auf eine Dividende verzichten mussten, zeichnet sich etwa der Nahrungsmittelriese Nestlé durch eine lange kontinuierliche Dividendenstrategie aus. Als Dividenden-Aristokraten werden Firmen bezeichnet, die ihre Dividendenausschüttung mindestens 20 Jahre in Folge gesteigert haben.

Da es vor allem in den USA einige solcher Unternehmen gibt, wurde der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index gebildet, der US-Firmen umfasst, deren Dividenden in den letzten 20 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen sind.

Nun macht es als Privatanleger wenig Sinn, in all diese Einzelaktien zu investieren. Vielmehr kann man über einen Exchange Traded Fund kostengünstig an der Entwicklung dieser Dividenden-Aristokraten partizipieren.

Der von Ihnen erwähnte SPDR S&P Dividenden ETF wurde von State Street herausgegeben und bildet möglichst genau den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index nach. Die Basiswährung ist der US-Dollar, und zu den zehn grössten Positionen zählen die US-Firmen AT&T, Realty Income, Tanger Factory Outlet, IBM, National Retail Properties, Abbvie, Old Republic, Cardinal Health, Kimberly-Clark und Peoples United.

Nach dem gleichen Muster funktioniert der zweite von Ihnen erwähnte ETF, der ProShares S&P 500 Dividends Aristocrats ETF, auch wenn sich die grössten Positionen teilweise unterscheiden. Kostenmässig sind beide Instrumente gleich: Beide verrechnen mit einer Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio TER von 0,35 Prozent vergleichsweise geringe Gebühren.

Mit diesen ETFs können Sie an erfolgreichen US-Firmen mit kontinuierlich steigenden Dividenden partizipieren. Allerdings schützt Sie das nicht vor Verlusten: Wenn die Aktienmärkte crashen, müssen Sie auch bei den Dividenden-Aristokraten mit deutlichen Rückschlägen rechnen. Auch die steigenden Dividenden bei diesen Unternehmen schützen Sie nicht vor Phasen mit massiven Buchverlusten.