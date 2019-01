Nach meiner Pensionierung verdiene ich noch etwas jährlich als Beistand. Muss ich dann meine Säule-3a-Konten auflösen, oder darf ich weiterhin einzahlen? Muss ich auf dem Einkommen nach meinen 65. Geburtstag AHV-Beiträge leisten. Und muss ich es versteuern? H.A.

Mit der Pensionierung endet Ihre Beitragspflicht bei der AHV grundsätzlich nicht. Solange Sie erwerbstätig bleiben, müssen Sie im Prinzip auf dem erwirtschafteten Einkommen AHV-Beiträge leisten.

Aber für Rentnerinnen und Rentner gibt es einen Freibetrag: Als Mann müssen Sie ab dem Monat nach Ihrem 65. Geburtstag nur auf dem Bruttolohnanteil AHV-Beiträge leisten, welche den monatlichen Freibetrag von 1400 Franken übersteigt. Der jährliche Freibetrag liegt bei 16’800 Franken. In die steuerbegünstigte Säule einzahlen darf man, solange man erwerbstätig bleibt – als Mann aber höchstens bis 70 und als Frauen höchstens bis 69, also bis höchstens fünf Jahre nach dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters.

Den Beleg für Ihre Erwerbstätigkeit bietet der Arbeitsvertrag für Ihre Tätigkeit als Beistand. Gemäss Bundesamt für Sozialversicherung ist festgelegt, dass die Säule 3a Personen offen steht, die einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit nachgehen und deren Einkommen AHV-pflichtig ist.

Wer keiner Pensionskasse mehr angehört, darf bis zu einem Fünftel seines Erwerbseinkommens in die steuerbegünstigte Säule 3a einzahlen. Solange jemand erwerbstätig ist, darf er auch das 3.-Säule-Konto behalten. Spätestens mit 70 als Mann und 69 als Frau muss man das Geld vom 3.-Säule-Konto aber beziehen.

Gleichzeitig muss man auch nach dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters zwingend sein Einkommen aus der Erwerbstätigkeit in der Steuererklärung als Einkommen deklarieren. Grundsätzlich ist jedes Einkommen steuerpflichtig – also auch nach Erreichen des AHV-Alters und auch dann, wenn es nur ein kleiner Betrag ist. Dank dem Steuerabzug mit der Einzahlung in die 3. Säule verringert sich die fällige Steuer leicht.

Ihren Angaben entnehme ich, dass Sie mehrere 3.-Säule-Konten besitzen. Ich rate Ihnen, diese möglichst gestaffelt zu beziehen. Zwar ist die Steuerpraxis beim Bezug von 3.-Säule-Geldern kantonal unterschiedlich. In den meisten Kantonen können Sie durch einen gestaffelten Bezug der 3.-Säule-Konten aber einiges an Steuern sparen.

Ich würde zudem prüfen, ob Sie allenfalls ein Konto noch in diesem Jahr, dann weitere in den Folgejahren beziehen möchten – sinnvollerweise immer dann, wenn keine anderen Bezüge von Vorsorgegeldern anstehen.