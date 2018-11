So werden Sie im Alter zum Lebenskünstler

Es geht auch anders mit der Altersvorsorge: Man kann sich einschränken. Als Kader in einer grossen Firma verdiente ich 150’000 Franken. Dann habe ich mit 56 von der Arbeit Abschied genommen und bin mit meiner Frau während sieben Jahren um die halbe Welt gesegelt. Ohne Einkommen. Habe mir die Pensionskasse auszahlen lassen und vom Kapital gezehrt. Heute, mit über 65, haben wir zusätzlich die fast volle AHV. Das reicht. Wir haben tolle Enkel, viel Lebensfreude und die halbe Welt gesehen: Was wollen wir mehr? H.S.

Ich musste über Ihre Geschichte schmunzeln. Ja, klar, das ist auch ein Weg, den man in Hinblick auf sein Alter gehen kann. Und ganz sicher nicht der schlechteste. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies für Sie gut gepasst hat und dass Sie mit Ihrer Frau auf der mehrjährigen Segeltour viel erlebt haben. Davon kann man noch lange zehren.

Heute und schon damals auf der Reise hatten Sie sich laut Ihrer Schilderung materiell stark eingeschränkt. Wenn jemand wirklich die Disziplin hat, eher einfach zu leben, funktioniert das durchaus. Ich gebe Ihnen recht, dass man zum Glücklichsein gar nicht so viel Geld braucht. Wenn man sich genau überlegt, was man wirklich braucht, werden die Bedürfnisse in der Regel schon wesentlich geringer.

Die Schwierigkeit besteht wohl eher darin, dass die meisten Menschen Mühe haben, sich freiwillig einzuschränken und bewusst mit einem kleinen Budget zu leben. Es ist etwas anderes, wenn Sie sich freiwillig entscheiden, einen deutlich einfacheren Lebensstil im Alter zu wählen und dafür, so wie Sie, mehr Freiheit zu geniessen und sogar früher mit der Arbeit aufzuhören, als wenn jemand unfreiwillig den Gürtel enger schnallen muss oder sogar mit nur wenig leben muss.

Wenn die Wahl des einfacheren Lebensstils ein eigener Entscheid ist, empfindet man diesen nicht als negativ. Wenn indes jemand mit 56 arbeitslos wird und dann nur eine minimale Altersvorsorge hat, kann eine solche Situation für den Betroffenen sehr belastend sein. Auf jeden Fall finde ich die Schilderung Ihres Weges einen interessanten Impuls für die Debatte über die Altersvorsorge. Denn es gibt durchaus verschiedene Wege. Man kann sich freiwillig dazu entscheiden, den Lebensstandard zurückzufahren oder aber, wenn man dies nicht will, sollte man frühzeitig über die Pensionskasse und die AHV hinaus freiwillig fürs Alter sparen.

Problematisch sind allerdings jene, welche sich die Pensionskasse auszahlen lassen, das Leben geniessen, alles Geld aufbrauchen und sich dann vom Sozialamt aushalten lassen. Dies ist bei Ihnen nicht der Fall, da Sie, wie Sie mir schreiben, einen Teil des PK-Geldes in ein kleines Häuschen investiert haben und ihren Lebensstandard bewusst gesenkt haben. Ihr Weg ist durchaus eine Alternative, eignet sich aber kaum für eine Mehrheit der Leute, da man sich bei Ihrer Variante bewusst von einigen materiellen Dingen lösen muss, was den meisten in der Regel schwerfällt.

Verzicht macht nur Freude, wenn er freiwillig erfolgt. Unabhängig davon, ob man Ihre Variante wählt und seinen Lebensstandard im Alter bewusst senkt oder ob man genügend vorsorgen will, damit man auch nach der Pensionierung seinen Lebensstandard nicht zu stark einschränken muss, ist es wichtig, dass man sich frühzeitig mit seiner Altersvorsorge auseinandersetzt und sich Gedanken macht, wie man nach der Pensionierung leben will und finanziell die entsprechenden Weichen stellt.

Wer sich indes zu spät mit der Altersvorsorge beschäftigt, hat in der Regel deutlich weniger Handlungsspielraum und oft nicht mehr die Freiheit, wirklich selber entscheiden zu können.