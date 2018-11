Als Kleinanleger mit 300’000 Franken möchte ich Sie auf die massiven Performanceeinbussen des Vermögenszentrums (VZ) hinweisen. Seit Jahren ist das Depot mit ETF stark rückläufig und erwirtschaftet negative Renditen. Letztes Jahr wurden minus 2 Prozent erwirtschaftet, und dieses Jahr ist die Rendite mit minus 4 Prozent unterirdisch. Und das, obwohl ich mit Anlegerprofil 3 ein Profil mit sehr geringer Risikotoleranz ausgewählt hatte. Wie sehen Sie das? A.B.

Ihren Angaben entnehme ich, dass Sie bewusst ein konservatives Anlegerprofil gewählt haben, weil Sie für Ihr Geld Sicherheit suchen und möglichst wenige Kursschwankungen wünschen. Deshalb beträgt die Aktienquote in Ihrem Depot, das auf kostengünstigen Exchange Traded Funds basiert, lediglich etwas mehr als 20 Prozent. Der Rest ist in Zinswerten wie Obligationen investiert. Der Preis dafür ist, dass Sie nur geringe Renditen erwarten dürfen.

Was Sie aber definitiv nicht wollen, ist, dass Sie mit Ihrem Geld Negativrenditen erreichen. Doch genau das ist passiert, was Sie ärgert, wie ich sehr gut nachvollziehen kann.

Leider stelle ich fest, dass im aktuellen Marktumfeld viele Anleger, die eigentlich Sicherheit suchten, nun ebenfalls auf Buchverlusten sitzen. Dazu beigetragen haben gleich zwei negative Entwicklungen: Erstens bewegen sich die meisten Aktien, die eigentlich die Performance im Depot erhöhen sollten, angesichts der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren an den Finanzmärkten mehr oder weniger deutlich im Minus.

Zweitens ist es auch bei vielen Obligationen zu Buchverlusten gekommen. Der Grund dafür sind die steigenden Zinsen. Insbesondere in den USA sind die Leitzinsen bereits stark in die Höhe geklettert. Steigende Zinsen sorgen bei bestehenden Anleihen für sinkende Kurse. Dieses Umstands sind sich viele Investoren nicht oder zu wenig bewusst – ebenso der Tatsache, dass auch Anleihen keineswegs zwingend höchste Sicherheit bieten. Man kann auch mit vermeintlich sicheren Obligationen Buchverluste erleiden.

Auch konservative Anlagen weisen Kursschwankungen aus, sowohl nach oben als auch nach unten. Im Vergleich zu Aktien sind die Kursschwankungen in der Regel aber deutlich geringer. Dazu kommt, dass man mit sehr sicheren Frankenanleihen wegen der tiefen Zinsen in der Schweiz schon seit Jahren nichts mehr verdient und nach Gebühren meist sogar Geld verliert.

Für Sie relevant ist die Frage, wie gut oder schlecht sich Ihr Depot im Vergleich mit ähnlichen Produkten von Konkurrenten entwickelt hat. Leider weisen auch vergleichbare Fondsdepots von Anbietern wie UBS oder Raiffeisen derzeit ebenfalls eine Negativrendite aus.

Im direkten Vergleich mit Konkurrenzprodukten steht das VZ ganz anständig da, insbesondere wenn man die Gebühren berücksichtigt, steht Ihr Institut sogar gut da. Das nützt Ihnen zwar nur bedingt etwas, denn Sie wollen einfach keine Negativperformance. Ich habe deshalb das VZ um eine Stellungnahme gebeten und gefragt, wie das VZ erklärt, dass Sie trotz einem bewusst geringen Risikoprofil mit Fokus auf konservative Anlagen wie Obligationen mit der VZ-Strategie doch beträchtliche Buchverluste erwirtschaften.

Marc Weber, CEO der VZ-Depotbank, erklärt dazu: «Insbesondere wegen des konservativen Profils und des hohen Anteils an Obligationen können in diesem Marktumfeld Buchverluste entstehen. In diesem für Zinswerte ungünstigsten Jahr ist das sogar noch stärker der Fall.» Selbstverständlich könne er nachvollziehen, dass das momentane Minus für Sie ärgerlich sei. «Es kommt leider vor, dass Anleger trotz intensiver Schulung davon ausgehen, dass konservative Anlagen keinen Schwankungen unterworfen sind. Das ist falsch.» Sein Institut würde viel Zeit einsetzen, Anlegern diesen Sachverhalt zu erklären und sie auf solche Szenarien vorzubereiten.

Marc Weber weist ausserdem darauf hin, dass Ihr Depot gemäss Anlegerprofil 3 mit einem Anlagehorizont von fünf Jahren eine positive Gesamtrendite von 8,2 Prozent erreicht. Konkurrenten wie Swisscanto oder Luzerner Kantonalbank schneiden in dem Vergleich des VZ zwar mit über 9 Prozent Gesamtrendite noch besser ab, bei dieser handelt es sich aber anders als beim VZ um eine Bruttorendite. Beim VZ wurden die Gebühren bereits abgezogen.

Weber verteidigt sich: «Die Geldanlage des Lesers rentiert gut, wie die Analyse der letzten fünf Jahre zeigt. Das Minus dieser Momentaufnahme ist nicht alarmierend und liegt in den erwarteten Schwankungsbandbreiten.»

Ich frage mich, ob man Ihnen den Umstand, dass auch konservative Anlagen mehr oder weniger starken Schwankungen unterliegen, genügend aufgezeigt hat, und rate Ihnen, direkt das Gespräch mit Ihrer Bank zu suchen. Ihnen geht es so wie derzeit vielen anderen Anlegern, die sich über die enttäuschenden Resultate bei der Anlage Ihrer Vermögen ärgern.

Allerdings sollte man sich nicht nur von der aktuellen Momentaufnahme ärgern lassen, sondern immer seine Langfriststrategie vor Augen behalten. Die aktuellen Verluste können aber auch Anlass sein, um seine Strategie zu hinterfragen – etwa dann, wenn man merkt, dass man bei der Festlegung der Strategien von falschen Erwartungen ausgegangen ist.