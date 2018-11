So investieren Sie günstig und langfristig in Aktien

Mein Bankberater empfiehlt mir den Aktienfonds LU1681044993 als langfristige Anlage für meine Enkelkinder. Wie beurteilen Sie diesen Fonds in Bezug auf seine Kosten? Oder haben Sie eine andere, günstigere Empfehlung? C.K.

Bei dem von Ihrem Bankberater vorgeschlagenen Produkt handelt es sich um den Exchange Traded Fund Amundi MSCI SWITZERLAND UCITS ETF. Dieser hat das Ziel, möglichst genau den MSCI-Switzerland-Index nachzubilden. Damit partizipieren Sie an der Entwicklung der 40 grössten an der Schweizer Börse kotierten Unternehmen, welche im MSCI Switzerland enthalten sind.

Hinter Amundi steht eine grosse französische Vermögensverwaltungsfirma aus Paris, welche vor acht Jahren von den französischen Banken Crédit Agricole und Société Générale gegründet wurde. Grösste Positionen in dem Index sind die Schweizer Börsenschwergewichte Nestlé, Novartis, Roche, UBS, Zürich, Richemont, ABB, CS, Swiss Re und LafargeHolcim, wobei sich die Gewichtungen etwas vom Swiss-Market-Index unterscheiden. Die Gewinne werden nicht ausgeschüttet.

Die Kosten dieses Produktes sind mit 0,25 Prozent tief. Vergleichbar mit dem Produkt ist der UBS ETF (CH) MSCI Switzerland (CHF) A-dis. Dieser erreicht ein deutlich höheres Fondsvolumen, als jenes von Amundi und ist ausschüttend. Die Kosten bei diesem Produkt liegen mit einer Kostenkennziffer Total Expense Ratio TER von 0,21 Prozent sogar noch etwas tiefer.

Eine weitere Alternative zu dem von Ihrem Bankberater empfohlenen Instrument wäre der UBS ETF (CH) SMI. Bei diesem wird allerdings nicht der MSCI Switzerland, sondern der Swiss-Market-Index abgebildet, der die 20 grössten Börsenfirmen der Schweiz umfasst. Die Kosten liegen bei diesem Produkt mit einer TER von 0,2 Prozent nochmals leicht tiefer. Der ebenfalls oft genutzte iShares SMI ist mit einer TER von 0,35 Prozent hingegen teurer.

Eine weitere Alternative bietet Ihnen der Indexfonds Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I), der den deutlich breiteren Swiss-Performance-Index nachbildet und mit 0,19 Prozent auch kostenmässig attraktiv ist.

Der Nachteil aus meiner Sicht bei all diesen Instrumenten ist die Tatsache, dass sie damit nur den Schweizer Markt abdecken. Sie erreichen zwar für die Schweiz eine breite Diversifikation, tragen mit dem alleinigen Fokus auf die Schweiz aber ein gewisses Klumpenrisiko.

Da Sie mir schreiben, dass Sie den Fonds langfristig für Ihre Enkel einsetzen möchten, würde ich zusätzlich zum ETF mit Fokus Schweiz ergänzend auch ein Produkt nutzen, welches Europa abdeckt, aber die Schweiz ausklammert, da Sie diese bereits genügend abgedeckt haben.

Eine kostengünstige Möglichkeit bietet dafür ergänzend mit 0,24 Prozent Gebühren etwa der Indexfonds Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH MSCI Europe ex Switzerland. Letztere zwei Indexfonds von Swisscanto, die zur Zürcher Kantonalbank gehört, sind als Indexfonds übrigens von der Stempelsteuer befreit.

Gerade wenn man für seine Enkel eine langfristige Anlage mit mehr als zehn Jahren Anlagehorizont sucht, sind kostengünstige Indexfonds und Exchange Traded Funds aus meiner Sicht eine sinnvolle Anlage. Man kann so langfristig an der Entwicklung von Aktienindizes partizipieren, erreicht eine breite Diversifikation und bezahlt dennoch wenig Gebühren, was auf lange Sicht die Rendite zusätzlich aufbessert.