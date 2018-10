Ich arbeite in einem KMU mit 12 Mitarbeitenden. Unser Chef hat uns informiert, dass bei der Pensionskasse, die er bei einer Versicherung hat, ein Wechsel von der Vollversicherung in eine teilautonome Lösung geplant ist. Im Betrieb wird viel diskutiert, aber wir verstehen die Konsequenzen nicht. Was sind die Vor- und Nachteile dieser Varianten? C.G.

Vereinfacht gesagt geht es für Sie als Mitarbeitende bei den beiden Pensionskassenvarianten darum, wer wie viel Risiken im Rahmen der beruflichen Vorsorge trägt.

Bei der Vollversicherung sind sämtliche Risiken an die Versicherung ausgelagert. Insbesondere sind auch die Anlagerisiken, welche bei der Anlage der Vorsorgegelder am Kapitalmarkt entstehen, von der Versicherung abgedeckt.

Garantiert ist auch die Stabilität Ihrer Pensionskasse: Die Versicherung steht vertraglich dafür ein, dass Ihre Kasse nie in Schräglage geraten kann und der Deckungsgrad, welcher zeigt, ob eine Kasse robust finanziert ist, immer mindestens hundert Prozent erreicht. So ist garantiert, dass sämtliche Verpflichtungen jederzeit erfüllt werden können und die Kasse somit nie in eine Unterdeckung gerät.

Für Sie als Versicherte ist bei der Vollversicherung zudem die Tatsache vorteilhaft, dass aufgrund des garantierten Deckungsgrades von hundert Prozent bei dieser Variante nie der Fall eintreten kann, dass die Kasse saniert werden muss.

Eine solche Sanierung ist nicht nur für den Arbeitgeber, sondern auch für Sie als Arbeitnehmer kritisch: Denn im Fall einer Sanierung werden in der Regel auch die Versicherten – also Sie als Arbeitnehmerin – zu Sanierungsbeiträgen verpflichtet. Das kann über höhere Lohnabzüge erfolgen und bedeutet, dass Sie während der Sanierungsphase etwas weniger Lohn bekämen.

Die Garantien klingen wunderbar, haben aber zwei gewichtige Nachteile: Erstens sind Vollversicherungen teuer. Die Versicherung gewährt all die Garantien nicht gratis. Diese müssen im Rahmen des BVG-Vertrages bezahlt werden.

Zweitens führt die Garantie der Anlagerisiken dazu, dass die Versicherung ihr Vorsorgegeld nur sehr konservativ investiert, denn sie will nicht plötzlich auf hohen Buchverlusten sitzen, die sie dann kompensieren muss. Diese stockkonservative Anlage Ihrer Vorsorgegelder führt dazu, dass Sie darauf nur eine sehr geringe Rendite erwarten dürfen.

Da der neben Arbeitnehmer und Arbeitgeber dritte Beitragszahler in Form der Anlagerendite langfristig sehr wichtig ist, hat das zur Konsequenz, dass sie bei der Pensionierung weniger Geld zur Verfügung haben werden, als wenn Sie über Jahre hinweg eine attraktive Rendite auf dem Vorsorgegeld gehabt hätten.

Bei der teilautonomen Lösung, welche in Ihrem Betrieb diskutiert wird, haben Sie keine Anlagegarantie. Die trägt die Kasse und damit die Versicherten zum grössten Teil. Dafür kann das Kapital auch weniger konservativ investiert werden und eine höhere Anlagerendite wird möglich.

Im schlimmsten Fall aber, wenn sich die Kapitalmärkte über lange Zeit negativ entwickeln, hätte dies Verluste für die Kasse zur Folge. Möglicherweise könnte die Kasse auch in eine Unterdeckung geraten und es würden allenfalls Sanierungsbeiträge fällig.

Die Kernrisiken wie Todesfall und Invalidität werden von beiden Versicherungsvarianten voll getragen.

Keine Garantie gibt es aber bei der teilautonomen Lösung für die Anlagerisiken und den Deckungsgrad. Die teilautonome Variante bietet für Sie als Mitarbeitende renditemässig mehr Chancen als die Vollversicherung und damit die Möglichkeit, dass Sie bei der Pensionierung mehr Geld zur Verfügung haben.

Der Preis dafür aber ist, dass Sie die damit verbundenen Risiken mittragen müssen und keine Garantien mehr haben.