Wohin geht die Reise mit den Hypozinsen?

Wir haben eine Eigentumswohnung gekauft, welche sich im Bau befindet. Geplanter Bezug ist in eineinhalb Jahren. Unsere Bank schlägt uns eine Aufsplittung der Hypothek in verschiedene Laufzeiten plus Libor vor. Darüber hinaus könnten wir ein Jahr im Voraus gegen einen kleinen Aufschlag den Zins fixieren. Wir wägen ab, ob wir die Zeit abwarten und dann später beurteilen sollen oder möglichst früh Nägel mit Köpfen machen sollen. Was würden Sie raten? R.K.

Den Ratschlag von Banken, die Hypothek aufzusplitten, höre ich oft. In Zeiten sinkender Zinsen, wie wir es früher hatten, macht dieser Ratschlag Sinn. In Zeiten stabiler oder sogar steigender Zinsen ist er längst nicht immer im Interesse der Kunden.

Bei einer Aufsplittung der Hypothek ist man als Kunde oft eng an die Bank gebunden. Wenn die eine Tranche ausläuft, ist die Laufzeit der anderen weiter am Laufen. Das hat zur Folge, dass man einen Vertrag nur schwer künden kann – etwa dann, wenn man ein besseres Angebot der Konkurrenz annehmen möchte.

Mit Hypotheken mit mehreren Tranchen und unterschiedlichen Laufzeiten versuchen einige Banken auch bewusst, die Kunden an sich zu binden. So wird der Wettbewerb erschwert. Bei steigenden Zinsen kann es indes Sinn machen, die extrem tiefen Zinsen möglichst für die ganze Hypothek zu fixieren.

In Ihrem konkreten Fall finde ich allerdings eine Aufsplittung in eine Festhypothek mit zehn Jahren Laufzeit und einer Liborhypothek keine schlechte Idee.

Ich rate Ihnen aber, zu prüfen, ob es bei Ihrer Bank möglich ist, die Liborhypothek zu einem späteren Zeitpunkt rasch und unkompliziert ebenfalls in eine Festhypothek umzuwandeln – dann nämlich, wenn die Zinsen tatsächlich steigen. Dann können Sie die Laufzeiten aufeinander abstimmen, sodass allenfalls später auch ein Wechsel problemlos möglich ist.

Momentan ist dies noch nicht der Fall. Weil die Europäische Zentralbank signalisiert hat, dass sie die Zinsen noch bis mindestens im Sommer 2019 tief lässt, bleibt auch der Schweizerischen Nationalbank nichts anderes übrig als die Zinsen in der Schweiz ebenfalls tief zu belassen, sonst gewinnt der Franken zum Euro wieder stark an Wert.

Vor diesem Hintergrund können Sie sich aus meiner Sicht mit Ihrem Hypothekenentscheid noch etwas Zeit lassen. Natürlich könnten Sie die aktuell tiefen Zinsen auch bereits heute bei Ihrer Bank fixieren. Doch dann zahlen Sie dafür eine Prämie. Ich würde mir diese momentan sparen und stattdessen die Zinsentwicklung in Europa und der Schweiz genau beobachten.

In einem halben Jahr können Sie wohl eher abschätzen, wo die Reise bei den Zinsen hingeht. Tendenziell werden diese aber 2019 eher leicht steigen, da die Konjunktur auch in Europa gut in Fahrt ist und die Teuerung sowohl in der EU als auch bei uns etwas angezogen hat. Kurzfristig bleiben die Zinsen aber noch tief.

Ende dieses Jahres und spätestens im Laufe des nächsten Jahres würde ich die Situation neu beurteilen und je nach Tendenz die tiefen Sätze anbinden. Dann können Sie immer noch entscheiden, ob Sie noch eine Liborhypothek wünschen oder die gesamte Hypothek als Festvertrag beziehen möchten.