Wie Sie Ihre Vorsorge mit der Säule 3b optimieren

Ich mache mir Gedanken wegen meiner Vorsorge. Eine Säule 3a habe ich bereits und zahle den Maximalbetrag ein. Nun gibt es auch noch die Säule 3b. Welches sind da die Vor- und Nachteile, wenn ich diese ebenfalls für meine Vorsorge nutze? Z.S.

Der wichtigste Nachteil der Säule 3b im Vergleich zur Säule 3a liegt bei den Steuern: Ihre Einzahlungen in die Säule 3a dürfen Sie von den Steuern abziehen, jene in die Säule 3b aber nicht. Dafür bietet die Säule 3b deutlich mehr Freiheiten. Sie wird deshalb oft auch als ungebundene Selbstvorsorge und freie Säule 3b bezeichnet.

Sinn macht für mich die Säule 3b einerseits, um allfällige Vorsorgelücken zu kompensieren, und um Angehörige zusätzlich abzusichern. Inwiefern für Sie zusätzlich zur Säule 3a, welche Sie bereits voll ausschöpfen, auch eine Säule 3b Sinn macht, sollten Sie im Rahmen eines Vorsorgechecks prüfen lassen.

Dabei wird anhand Ihrer effektiven Daten abgeklärt, wie viel AHV-Rente und Pensionskassen-Rente Sie nach der Pensionierung voraussichtlich bekommen, wie hoch Ihre erwarteten Lebenshaltungskosten sein werden und ob zusätzlich zur AHV, Pensionskasse und Ihrer Säule 3a noch weiterer Vorsorgebedarf besteht.

In den meisten Fällen trifft das zu. Vor allem wenn jemand einen eher höheren Lebensstandard pflegt, reichen die AHV und die Pensionskasse kaum, um diesen weiterhin nach der Pensionierung zu finanzieren. Selbst mit der Säule 3a genügen die finanziellen Mittel oft nicht. Dann kommt bei der Vorsorgeplanung die freie Vorsorge der Säule 3b zum Zug.

Damit können Sie solche Lücken auffüllen und freiwillig zusätzliches Geld fürs Alter auf die Seite legen. Sie können regelmässig auf freiwilliger Basis einen Betrag in Ihre Säule 3b einzahlen oder gleich eine Einmaleinlage leisten und das Kapital mit einem langfristigen Horizont arbeiten lassen. Die meisten Versicherungen bieten entsprechende Fondslösungen an, welche auf Ihr Risikoprofil abgestimmt sind.

Weil man in der Säule 3b aufs Alter hin mit einem langfristigen Horizont spart, empfehle ich bei solchen Fondslösungen eher eine Variante mit einem möglichst hohen Aktienanteil zu nutzen. Das beinhaltet zwar höhere Risiken und Schwankungen, gleichzeitig aber auch wesentlich attraktivere Renditechancen.

Auch sollte man nach den verrechneten Gebühren bei solchen Lösungen fragen und Varianten mit geringen Gebühren vorziehen, da sonst die Rendite durch zu hohe Gebühren erheblich geschmälert wird.

Einfach Geld fürs Alter auf die Seite legen und dieses mittels Fonds, Aktien oder Anleihen investieren, können Sie natürlich auch unabhängig von der Säule 3b. Ein Pluspunkt der Säule 3b besteht aber über die reine Vorsorge hinaus darin, dass Sie Ihre Altersvorsorge mit einer Absicherung für den Fall einer Erwerbsunfähigkeit koppeln oder Ihre Angehörigen im Fall Ihres Todes finanziell schützen können.

Auch in dieser Hinsicht bietet die Säule 3b mehr Freiheiten – nämlich beim Vererben. Sie dürfen das in die Säule 3b einbezahlte Kapital frei wählbar vererben, wobei Pflichtteile nicht verletzt werden dürfen. Wenn Sie die Pflichtteile erfüllen, dürfen Sie bei der Säule 3b Erben ihrer Wahl bestimmen und damit Leute finanziell begünstigen, die Ihnen besonders am Herzen liegen.