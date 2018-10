Wer seine Hypozinsen jetzt anbinden sollte

Ende Oktober läuft meine 8-jährige Festhypothek für mein Einfamilienhaus bei meiner Bank aus. Ich habe eine Hypothek von über 400’000 Franken. Ich bin pensioniert, 69 Jahre alt, gesund und möchte das Haus möglichst lange bewohnen. Nun habe ich folgende Angebote von meiner Bank: 5 Jahre zum Satz von 0.87 Prozent und 8 Jahre zum Satz von 1.19 Prozent. Welche Laufzeit würden Sie mir empfehlen? W.B.

Festhypotheken haben den grossen Pluspunkt, dass man sich während der gewählten Laufzeit Sicherheit verschafft. Man weiss genau, welche Zinskosten anfallen und kann seine Ausgaben so gut budgetieren.

Bei der Wahl der Laufzeit einer Festhypothek stehen zwei Aspekte für die Entscheidungsfindung im Vordergrund: Erstens Ihre Lebensumstände und zweitens die Zinsperspektiven.

Zum ersten Aspekt haben Sie geschrieben, dass Sie das Haus möglichst lange bewohnen möchten. Sie sind gesund. Damit sind die Voraussetzungen dafür positiv, was für eine längere Laufzeit von acht Jahren spricht. Auch die finanzielle Tragbarkeit ist aus Sicht der Bank offenbar problemlos gegeben.

Natürlich kann im Leben immer etwas anders laufen als man es sich vorgestellt hat. Dieses Restrisiko bleibt für Sie auch in Hinblick auf die Hypothekenverlängerung. Sollte es Ihnen gesundheitlich plötzlich doch schlecht gehen und Sie wären nicht mehr in der Lage, in dem Haus zu bleiben und müssten es verkaufen, könnte die Hypothek ein Nachteil sein.

Dieses Risiko können Sie aber aus meiner Sicht gut tragen. Selbst in diesem Fall besteht eine gute Chance, dass Sie die Hypothek an einen Käufer weiter geben können. Denn die Zinsen werden kaum mehr sinken. Die Chance ist hingegen gross, dass sie mittelfristig dann doch langsam anziehen werden.

Kurzfristig rechne ich weiter mit sehr tiefen Zinsen. Der Grund: Die Europäische Zentralbank hat klar signalisiert, dass sie ihre Leitzinsen noch bis mindestens im Sommer 2019 tief behalten will.

Solange die Europäische Zentralbank an den rekordtiefen Zinsen festhält, hat auch die Schweizerische Nationalbank keinen Spielraum, um die Zinsen in der Schweiz anzuheben. Würde sie dies trotzdem tun, käme es wieder zu einer Frankenerstarkung, was die Nationalbank unbedingt verhindern will.

Tatsache ist aber auch, dass die Teuerung in Europa und in geringem Ausmass auch bei uns langsam anzieht. Angesichts der positiven Konjunktur könnten dann die Zinsen mittelfristig doch in die Höhe tendieren, was dann auch die Hypotheken verteuern würde. Einen Zinssprung erwarte ich nicht, aber doch einen mittelfristigen Trend nach oben.

Das spricht meines Erachtens ebenfalls dafür, dass Sie für sich die tiefen Zinsen möglichst anbinden. Vor diesem Hintergrund würde in Ihrem Fall die längere Variante wählen und die Festhypothek mit einer Laufzeit von acht Jahren nutzen. Unabhängig davon könnten Sie sich noch Gegenangebote von Konkurrenten oder von unabhängigen Hypothekenvermittlern einholen.

Wenn Sie diesen Aufwand in Kauf nehmen möchten, haben Sie eine gute Wahrscheinlichkeit, dass Sie die achtjährige Festhypothek sogar noch etwas günstiger bekommen.