Der Horror steckt im Kleingedruckten

Ich habe bei der gleichen Bank einen Hypothekarkredit auf meine Liegenschaft sowie ein Kontokorrent Konto, auf dem Bargeld liegt, welches die Summe des Kredites übersteigt. Mein Bankberater sagt, dass im Falle einer Bankenpleite die Schuld mit dem Guthaben verrechnet würde. Stimmt das wirklich? R.W.

Auf die mündliche Zusicherung Ihres Bankberaters würde ich mich bei dieser Fragestellung nicht verlassen. Verlangen Sie von ihm eine schriftliche Bestätigung der Bank, dass Ihre Schuld mit Ihrem Guthaben im Falle eines Bankkonkurses tatsächlich verrechnet würde.

Viele Banken haben in den letzten Jahren nämlich ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche die Vergabe von Hypotheken an die Kundschaft im Detail regelt, so verändert, dass die ansich logische Verrechnung von Krediten und Kundenguthaben ausgeschlossen ist.

In vielen Bank-Bedingungen befindet sich im Kleingedruckten der oft mehrseitigen Geschäftsbedingungen, welche die wenigsten Kunden lesen, eine Klausel, welche genau diese Querverrechnung untersagt. Weil im Hypothekarvertrag steht, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen integrierender Vertragsbestandteil sind, anerkennt man als Kunde die Vorgabe der Bank, dass Kredite und Guthaben nicht verrechnet werden.

Im schlimmsten Fall kann dies dazu führen, dass man bei einem Bankkonkurs einen Teil seines bei der Bank deponierten Geldes unter Umständen verliert, gleichzeitig aber weiter einen Kredit offen hat, den die Bank dann einfordert. Ein Horrorszenario: Geld weg und die Schulden bleiben.

Inwiefern eine solche Klausel auf dem Rechtsweg angefochten werden kann und über die Instanzen wirklich wasserdicht wäre, kann ich als Nichtjurist nicht beurteilen.

Generell rate ich, bei Hypothekarverträgen die Klausel, welche eine Verrechnung im Konkursfall ausschliesst, wegzubedingen oder aber bei einer Bank, bei der man eine Hypothek unterhält nicht auch noch grössere Cash-Bestände zu halten. Indem man dies trennt und bei den Bankbeziehungen diversifiziert, kann man sein diesbezügliches Risiko schon deutlich reduzieren.

Gesetzlich geschützt sind im Rahmen der Einlagensicherung bei einem Bankkonkurs nur Einlagen bis zu maximal 100’000 Franken pro Kunde.

Höhere Beträge sollte man ohnehin nicht auf dem Konto parkieren – erstens aus Sicherheitsgründen und zweitens wegen der mickrigen Rendite. Auf dem Konto bekommt man kaum mehr Zins, was dazu führt, dass man auf den Cashbeständen nach Abzug der Gebühren und unter Berücksichtigung der derzeit noch geringen Teuerung sogar Geld verliert.

Eine Alternative dazu sind Wertschriften wie Aktien, Anleihen oder Fonds: Diese bleiben auch im Konkursfall einer Bank im Besitz der Kundschaft.