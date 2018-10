Im heutigen Kapitalmarkt ist mir die Anlage in Aktien zu riskant, jene in Obligationen zu wenig lukrativ. So liegt ein grösseres Vermögen unverzinst auf einem Konto. Anderseits sind die Liegenschaften der Kinder mit Hypotheken belastet. Es liegt nun nahe, diese familienintern zu übernehmen. Nun versuchen Banken, mit Tricks die Kunden langfristig zu binden: Neuer Vertrag durch Zusammenlegen von Hypotheken, längere Laufzeit. So werden die Kosten für den vorzeitigen Ausstieg aus dem Vertrag sehr hoch. Sollen wir nun mehrere Jahre auf den Ablauf der Hypothek warten, oder ist es trotzdem eine Option, mit Strafzinsen auszusteigen? H.R.

Sie sprechen zwei interessante Aspekte an. Einerseits die Art, wie Banken ihre Hypothekarkunden langfristig an sich binden. Anderseits Darlehen innerhalb von Familien als Ersatz von Bank-Hypotheken.

Es ist tatsächlich so, dass viele Bankinstitute versuchen, ihre Kunden an der engen Leine zu behalten, indem etwa die Laufzeiten von Festhypotheken so gewählt werden, dass man nur schwer zur allenfalls günstigeren Konkurrenz wechseln kann.

Als Kunde merkt man dies meist erst dann, wenn man die Konditionen von Wettbewerbern vergleicht und einen Wechsel in Erwägung zieht. Offenbar scheuen einige Institute den Wettbewerb. Ein solches Verhalten halte ich für wenig kundenfreundlich und ist kurzfristig gedacht: Über kurz oder lang geht der Kunde dann doch verloren.

Auf der anderen Seite kann man auch als Kunde diesen Aspekt im Hinterkopf behalten und die Laufzeiten bewusst so fixieren, dass man zu bestimmten Stichdaten sehr wohl wechseln kann. Man kann dies im Gespräch mit der Bank auch offen ansprechen, was gar nicht schlecht ist: Dann weiss die Bank, dass sie attraktive Konditionen anbieten muss.

Ärgerlich ist natürlich, wenn man, so wie wahrscheinlich Ihre erwachsenen Kinder, an lang laufende Verträge gebunden ist, obwohl man eigentlich eine andere, günstigere Finanzierungslösung anstrebt.

Leider lohnt sich ein frühzeitiger Ausstieg in den wenigsten Fällen. Denn die Banken pochen – juristisch zu Recht – auf die Erfüllung der Verträge. Man zahlt in der Regel hohe Summen für einen Ausstieg, was einen solchen völlig unattraktiv macht.

Damit Sie Klarheit haben, empfehle ich Ihnen, respektive Ihren erwachsenen Kindern, sich von der Bank die genauen Ausstiegskosten berechnen zu lassen. Dann können Sie direkt vergleichen, was für Sie die bessere Variante ist. Ich befürchte allerdings, dass es für Sie billiger kommt, wenn Sie mehrere Jahre abwarten.

Wichtig ist selbst dann, dass Sie die Weichen stellen und alle auslaufenden Verträge so neu regeln, dass Sie und Ihre erwachsenen Kinder später für die Finanzierung innerhalb der Familie frei sind. Darlehen innerhalb der Familie für Wohneigentum erachte ich als sinnvoll. Oft liegt bei Eltern Geld brach oder wirft nur mickrige Zinsen ab, und die erwachsenen Kinder bezahlen gleichzeitig der Bank höhere Hypotheken.

Ganz unproblematisch sind solche Darlehen dennoch nicht: Man sollte auch familienintern alles vertraglich regeln – so etwa die genauen Zinskonditionen, Sicherheiten und allfällige Kündigungen des Darlehen und die Umstände dafür.

Realistischerweise darf man nie ausschliessen, dass sich auch die Lebens- und Familienform plötzlich einmal ändert: Darum sollte man auch regeln, was mit einem Darlehen geschieht, wenn es zu einer Scheidung oder wenn es sonst zu Streitigkeiten kommt.

Das sind natürlich heikle Themen, über die niemand gerne spricht. Bevor man aber ein Darlehen innerhalb der Familie gewährt, sollte man diese heiklen Aspekte ansprechen und festlegen, wie es mit den Krediten weitergeht, wenn das Leben nicht genau so verläuft, wie man es sich vorgestellt hat.