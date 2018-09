Unsere 10-jährige Hypothek läuft Anfang 2019 aus. Ich bemühe mich um neue Angebote. Ich habe drei Angebote: Kantonalbank SG, 1,7 Prozent, offizieller Zinssatz, noch nicht verhandelt, Lehrerpensionskasse SG, 1,58 Prozent, und Pensionskasse der Post, 1,32 Prozent. Was empfehlen Sie? J.H.

Ihr Beispiel zeigt, dass Pensionskassen immer aggressiver am Schweizer Hypothekenmarkt auftreten und mit attraktiven Angeboten versuchen, den Banken Kunden abzujagen.

Während bei den Retailbanken, wie den Kantonalbanken, Hypotheken zum eigentlichen Kerngeschäft gehören, ist die Vergabe von Hauskrediten für die Pensionskassen ein Nebengeschäft und dem Bereich Anlagen angegliedert.

Weil die Vorsorgeinstitute angesichts der rekordtiefen Zinsen grosse Mühe haben, auf sehr sicheren Anlagen noch eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften, suchen sie nach Alternativen. Diese bieten Hypotheken an solide Kunden.

Bei der Risikobeurteilung ihrer Kundschaft sind die Pensionskassen denn auch besonders streng. Faktisch sind sie nur an guten, sprich zahlungskräftigen Kunden interessiert, die eine sehr hohe Gewähr bieten, dass es mit dem Kredit nie ein Problem gibt.

Ein Nachteil der Pensionskassen im Vergleich zu den Banken ist die fehlende Kundennähe: Sie dürfen vom Vorsorgeinstitut keine Beratung erwarten.

Auch die Abwicklung erfolgt meist durch ein externes Institut. Man muss in diesem Fall seine persönlichen Finanzdaten zur detaillierten Prüfung einem externen Partner der Pensionskasse anvertrauen, den man in der Regel nicht kennt und der anders als die Bank nicht per Gesetz an ein Bankgeheimnis gebunden ist. Immerhin kann das einfach durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung geregelt werden.

Die Ihnen angebotenen Konditionen zeigen aber, dass die Pensionskassen durchaus kompetitiv sind. Davon können Sie profitieren.

Sie schreiben mir, dass das Angebot der Kantonalbank, welche offenbar Ihre Hausbank ist, erst ein offizieller Zinssatz ist und Sie mit dieser darüber noch nicht verhandelt haben. Daher würde ich mit der Bank das Gespräch suchen und die Ihnen vorliegenden Angebote der beiden Pensionskassen offenlegen. Dann kann die Bank entscheiden, ob sie mitzieht und Ihnen ebenfalls ein deutlich günstigeres Angebot macht.

Wenn jemand über eine gute Schuldnereinstufung verfügt und auch für andere Geschäfte für die Bank interessant ist, haben die Institute bei der Festlegung der Hypozinsen einigen Spielraum.

Falls die Bank mitzieht, können Sie sich die bei einem Wechsel zur Pensionskasse nötige Prüfung und Abwicklung sparen. Es dürfte sich für Sie somit auf jeden Fall lohnen zu verhandeln.